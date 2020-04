Les Concerts à la maison de Fanny Hensel-Mendelssohn

Berlin, entre le 26 août et le 23 octobre 1834 : Fanny Hensel, née Mendelssohn, compose son Quatuor à cordes en mi bémol majeur à l'occasion de concerts publics qu'elle organise chez-elle. Unique quatuor à cordes de son répertoire, sa partition ne sera publiée que 150 après sa composition...

Première diffusion le 8 octobre 2018 - Retrouvez Musicopolis sur Facebook !

Les dimanches musicaux du n°3 rue de Leipzig

C'est entre le 26 août et le 23 octobre 1834 que Fanny Hensel, née Mendelssohn, compose son unique quatuor à cordes. Elle a 28 ans et elle est installée dans une très jolie petite maison au 3 rue de Leipzig, à Berlin. Une très jolie maison, agréable l'été surtout avec sa vigne vierge qui court sur le mur et ses pièces aux hautes fenêtres pour laisser passer la lumière.

Dans sa maison de Berlin, elle instaure des "dimanches musicaux". En tant qu'organisatrice des séances, elle dirige les répétitions et les concerts. Elle fait chanter le grand répertoire, et aussi ses propres oeuvres... une vraie Kappellmeister !

à lire aussi article Musicopolis des compositrices

De la difficulté d'être compositrice au XIXe siècle

Fanny Hensel est une femme active, son éducation très exigeante ne l'a pas prédisposée à se tourner les pouces. Pour autant, elle ne peut pas se consacrer à la composition comme elle le voudrait. Malgré son rang dans la société, elle a fort à faire. C'est aussi ce qui distingue sa situation de celle de son frère Felix, qui en tant qu'homme, n'a à se préoccuper que de lui-même. Il est encore célibataire mais une fois marié, son épouse se chargera de le libérer de toutes les charges de la vie quotidienne. Fanny, elle, doit s'occuper de son mari, de son fils, de ses parents, veiller à la tenue de la maison ... Et maintenant qu'elle organise les dimanches musicaux, elle doit aussi préparer les répétitions, recopier les parties séparées, diriger les concerts, etc.

Il y a un seul domaine où elle est moins sûre d'elle, c'est celui de la composition. L'idée la plus répandue à cette époque est qu’une femme ne peut pas être une créatrice. Donc rien n’est fait pour développer leurs élans créateurs... Si les garçons peuvent aller par le monde, s'inspirer, les femmes, elles, doivent trouver l'inspiration à l'intérieur d’elles-mêmes... Raison pour laquelle ces dimanches musicaux sont si importants pour Fanny. Ils la nourrissent ! Et malgré le soutien de son mari peintre, c'est surtout l'avis de Felix le musicien qui lui importe. D’ailleurs, l'admiration qu'elle porte à son frère est réciproque, même s’il se conforme lui aussi à l’esprit du temps, qui veut qu’une femme de la bonne société ne se produise pas en public, et ne publie pas ses oeuvres.

à réécouter émission Musicopolis Fanny Mendelssohn à Rome en 1840 (1/5)

Programmation musicale

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) I. Adagio ma non troppo

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Oratorium auf Worte aus der Bibel (Oratorio sur des paroles de la Bible) (1831) Choeur "Gott unser Schild"

Orchestre et Choeur Philharmonia de Stuttgart, direction Helmut Wolf

Carus 83468

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

An Suleika (1825) poème de Goethe

Ulrich Urban, piano et une alto parmi Gerhild Romberger, Michaela Günther et Ilga Bülte

Thorofon CTH 2398

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Nachtreigen (1829)

Choeur Madrigal de Heidelberg, direction Gerald Kegelmann

Bayer Records BR 100041 CD

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Cantate Lobgesang (1831) II. Choeur "Meine Seele ist stille zu Gott"

Choeur de chambre de l'Université de Dortmund, direction Willi Gundlach

Thorofon CTH2346

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) I. Adagio ma non troppo

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) II. Allegretto

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) III. Romanze

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) IV. Allegro molto vivace

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Quatuor à cordes (1834) IV. Allegro molto vivace

Quatuor Ebène

Virgin Classics 4645462