Leipizig, 1841 : Création de la Symphonie n°4 de Robert Schumann

La création a lieu le 6 décembre 1841 au Gewandhaus de Leipzig. Présente au concert, Clara Schumann se souvient : "j'étais contrariée que l'exécution des Symphonies de Robert ait laissé tant à désirer; du reste, il arriva, ce soir-là, toute une série de contretemps des plus fâcheux..."

Faux départ

Voici une oeuvre dont la création est aussi impatiemment attendue par le public que par son compositeur. C'est ce qui ressort d'un article paru deux semaines plus tard dans le journal Allgemeine musikalische Zeitung. "Lorsque nous avons entendu sa Première Symphonie au début de l'année, nous avons fait l'éloge avant tout de son goût naturel et sain, de l'admirable assurance technique et de son expertise pour une première oeuvre orchestrale. Depuis cette date, Schumann a écrit deux grandes œuvres orchestrales, et montré grâce à elles qu'il ne manquait ni de l'impulsion intérieure pour la composition, ni de la diligence et de l'ingéniosité pour y parvenir."

Schumann a écrit deux grandes œuvres orchestrales, et montré grâce à elles qu'il ne manquait ni de l'impulsion intérieure pour la composition, ni de la diligence et de l'ingéniosité pour y parvenir.

à réécouter émission Musicopolis Robert Schumann à Leipzig en 1836 (1/5)

Le concert a lieu dans la salle du Gewandhaus de Leipzig. Le directeur musical de l'orchestre, Felix Mendelssohn, est absent, il est en Angleterre. C'est le premier violon Ferdinand David qui le remplace. 11 oeuvres sont au programme en cette soirée du 6 décembre. Deux nouvelles grandes oeuvres symphoniques de Schumann sont créées : l'Ouverture, Scherzo et Finale en début de première partie, et la Symphonie n°4 au début de la deuxième.

A ce concert du 6 décembre 1841, les deux grandes pièces symphoniques de Schumann ne sont pas les seules au programme, loin de là. En fait 11 oeuvres sont prévues, des longues, des courtes, des moyennes. La salle est pleine, c'est qu'il y a deux attractions majeures ce soir, deux pianistes Clara Schumann et Franz Liszt.

Programmation musicale

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) I. Andante con moto - Allegro di molto (version 1841) Orchestre du WDR de Cologne, direction Heinz Holliger

AUDITE 97.677

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) I. Andante con moto - Allegro di molto (version 1841) Orchestre de chambre d'Europe, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 0630-12674-2

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) II. Romanza. Andante (version 1841) London Symphony Orchestra, direction John Eliot Gardiner

LSO0818D

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) III. Scherzo. Presto. Largo (version 1841) Orchestre de chambre d'Europe, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 0630-12674-2

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) III. Scherzo. Presto. Largo (version 1841) Orchestre du WDR de Cologne, direction Heinz Holliger

AUDITE 97.677

Robert Schumann (1810-1856)Symphonie en ré mineur op 120 (1841) IV.. Finale. Allegro vivace (version 1841) Orchestre du WDR de Cologne, direction Heinz Holliger

AUDITE 97.677