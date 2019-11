Leeds, 1913 : Création de "A Shropshire Lad" de George Butterworth

Le programme du Festival de Leeds du 2 octobre 1913 est extrêmement consistant ! Le matin Requiem de Verdi, puis après le déjeuner la Rhapsodie de Butterworth, le motet Jesu meine Freude de Bach, et la 7ème Symphonie de Beethoven. Le soir, encore concert symphonique avec notamment la création de Falstaff l'étude pour orchestre d'Elgar. Beaucoup de musiciens anglais éminents sont présents pour écouter toutes ces grandes partitions, ils ont fait le voyage depuis Londres (à 300 km au Sud de Leeds). Ils se réjouissent de découvrir dans l'oeuvre de Butterworth "la voix nouvelle qui se fait entendre dans la musique anglaise" ; ils louent ses "remarquables qualités et sa réalisation de premier ordre".

Lorsque la Rhapsodie pour orchestre de George Butterworth est créée à Leeds en 1913, ce jeune compositeur de 28 ans n'est pas un inconnu. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas, le titre de la Rhapsodie A Shropshire Lad, est aussi celui d'un recueil de mélodies qui ont été chantées déjà deux ans auparavant, en 1911.

Programmation musicale

