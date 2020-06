Le séjour de Mozart à Mannheim (1777-1778)

Dans ces années-là, Mannheim est un centre musical idéal pour un compositeur en quête de bonne fortune et de commandes. Justement, c'est par là que le jeune Mozart, 21 ans, commence une tournée de prospection, après avoir démissionné de son poste à Salzbourg.

Ils pensent - parce que je suis petit et jeune - que rien de grand et de mûr ne peut être en moi ; mais ils en feront bientôt l'expérience." Wolfgang Amadeus Mozart

Une visite à "Monsieur Cannabich"

La première visite de Mozart à Mannheim est pour "Monsieur Cannabich", le directeur de l'orchestre.Wolfgang Mozart connaît déjà Cannabich, (qui le reçoit d'une manière "extraordinairement aimable"), et l'orchestre de Mannheim. Il les connaît d'un précédent voyage qu'il avait fait 15 ans plus tôt en 1763, il avait alors 7 ans. A présent, en 1777, Mozart n'est plus un enfant prodige, il a déjà dans son catalogue une quinzaine de messes, une vingtaine de motets ou litanies, 3 oratorios, une dizaine d'ouvrages dramatiques, des arias, une quarantaine de symphonies, des cassations, des concertos, des sonates et variations pour piano, toutes sortes de pièces de musique de chambre à 2, à 3, à 4, à 5. Bref, on comprend qu'après avoir été présenté au gratin de la ville, il écrive à son père : "Quelques-uns, qui me connaissent par renommée, étaient polis et pleins de respect. Mais d'autres, qui ne savaient rien de moi, m'ont regardé avec des yeux ronds, de manière assez ridicule. Ils pensent - parce que je suis petit et jeune - que rien de grand et de mûr ne peut être en moi ; mais ils en feront bientôt l'expérience."

Les éloges de la Princesse de Mannheim

Lorsque Mozart arrive à Mannheim, les musiciens sont en pleine préparation de la fête du prince électeur Carl Theodor, qui a lieu le 4 novembre. De nombreuses festivités musicales sont prévues, dont la représentation d'un opéra de Ignaz Holzbauer, le maître de chapelle du prince. Mozart assiste à la répétition, puis à la première. "La musique est très belle, écrit-il à son père. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'un homme aussi âgé que Holzbauer ait autant d'esprit ; car il y a un feu incroyable dans sa musique." Mozart peut être très critique, mais il ne ménage pas non plus ses compliments lorsqu'il y a lieu !

Au bout de quelques jours à Mannheim, Mozart réussit à se faire présenter au Prince Electeur et à son épouse. Il joue pour eux. Le Prince lui dit "Vous jouez incomparablement", et quant à la Princesse, elle lui dit (en français) "Monsieur, je vous assure, on ne peut pas jouer mieux."

