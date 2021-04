Le monumental Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien popularisa le genre de la fantasy littéraire. Plusieurs compositeurs s'en inspirèrent avant son adaptation la plus connue : la bande originale d'Howard Shore pour la trilogie filmique de Peter Jackson

Le Seigneur des Anneaux dans la musique

En 1978, Leonard Rosenman est le premier à composer une oeuvre classique inspirée par le Seigneur des Anneaux, puisqu'il signe la BO symphonique de la 1re adaptation filmique signée Ralph Bakshi. Il est suivi en 1980 par Maury Laws pour un téléfilm Disney hélas pas réputé pour sa qualité ! Plus qu'une curiosité, en 1987, le compositeur et tromboniste Johan de Meij écrit sa première symphonie pour instruments à vent inspirée par l'oeuvre séminale de Tolkien. Mais c'est bien entendu Howard Shore qui ralliera tous les suffrages grâce à la BO épique et vibrante qu'il compose pour les acclamés 3 films de Peter Jackson entre 2001 et 2003.

Programmation musicale

J.R.R. Tolkien (1892-1973) lit La Communauté de l'anneau p 80

Caedmon TC 1477

J.R.R. Tolkien (1892-1973)Le Seigneur des anneaux Lecture : Thierry Janssen

Audiolib 2018

Howard Shore (né en 1946) _Bande originale du film de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux (_2001) I. La communauté de l'anneau. Prologue "One ring to rule them all"

London Philharmonic Orchestra, direction Howard Shore

Reprise Records 49454-2

Leonard Rosenman (1924-2008)Bande originale du film de Ralph Bakshi Le Seigneur des anneaux (1978) II. L'Histoire de l'Anneau

Orchestre des studios Warner Bros, direction Leonard Rosenman

Fantasy LOR PD-2

Leonard Rosenman (1924-2008)Bande originale du film de Ralph Bakshi Le Seigneur des anneaux (1978) III. Rencontre avec les Ringwaiths

Orchestre des studios Warner Bros, direction Leonard Rosenman

Fantasy LOR PD-2

Maury Laws (1923-2019)Bande originale du téléfilm d'animation The Return of the King (1980) "The Bearer of the Ring - The Return of the King Theme"

Orchestre non identifié

33T Disneyland 3822

Johan de Meij (né en 1953)Symphonie n°1 The Lord of the Rings (1984-88) I. Gandalf

The Peabody Conservatory Wind Ensemble, direction Harlan D. Parker

Naxos 857314344

Johan de Meij (né en 1953)Symphonie n°1 The Lord of the Rings (1984-88) III. Gollum

The Peabody Conservatory Wind Ensemble, direction Harlan D. Parker

Naxos 857314344

Johan de Meij (né en 1953)Symphonie n°1 The Lord of the Rings (1984-88) IV. Journey in the dark. The Mines of Moria The Peabody Conservatory Wind Ensemble, direction Harlan D. Parker

Naxos 857314344

Johan de Meij (né en 1953)Symphonie n°1 The Lord of the Rings (1984-88) V. The Hobbits The Peabody Conservatory Wind Ensemble, direction Harlan D. Parker

Naxos 857314344

Howard Shore (né en 1946)Bande originale du film de Peter JacksonLe Seigneur des anneaux (2001) I. La communauté de l'anneau. The Shire

London Philharmonic Orchestra, direction Howard Shore

Reprise Records 49454-2

Howard Shore (né en 1946)Bande originale du film de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux (2001) I. La communauté de l'anneau. Khazad-dum

London Philharmonic Orchestra, Plan 9, direction Howard Shore

Reprise Records 49454-2

Howard Shore (né en 1946)Bande originale du film de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux (2001) I. La communauté de l'anneau. The passing of the elves

London Oratory School Schola, London Voices, direction Howard Shore

Reprise Records 49454-2

Howard Shore (né en 1946)Bande originale du film de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux (2001) I. La communauté de l'anneau. A knife in the dark

London Philharmonic Orchestra, London Voices, direction Howard Shore

Reprise Records 948110-2

Howard Shore (né en 1946)Symphonie Le Seigneur des anneaux (2004) 2ème mouvement

Orchestre et Choeur du 21ème siècle, direction Ludwig Wicki

Howe Records HWR-1005