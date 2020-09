Le Roy et Ballard, Imprimeurs du Roy

En 1551, Robert Ballard et Adrian Le Roy ouvrent leur maison d'imprimerie musicale à Paris et écrasent la concurrence. Au fil des années, ils obtiennent tous les privilèges royaux et établissent leur empire. Retour sur les premières années de leur production.

Portrait de Roland de Lassus (1532-1594). Anonyme. Collection privée. Hulton Archives, © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images