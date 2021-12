Le Requiem de Saint-Saëns, une communion avec les morts

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur le contexte d'écriture tragique du Requiem de Camille Saint-Saëns (1835-1921).

Un destin funeste

En 1921, quasiment au terme de sa longue vie, Camille Saint-Saëns écrit à son ami l'astronome Camille Flammarion : "C'était en janvier 1871, au dernier jour de la guerre. J'étais aux avant-postes, à Arcueil-Cachan, nous venions de dîner, d'un excellent cheval dont nous avions fait un bon pot-au-feu, et nous avions récolté beaucoup de pissenlits dont la racine, à cette époque de l'année, est très développée ; en sommes, dîner qui nous avait tous satisfaits, et nous étions, ce jour-là, aussi gais qu'on pouvait l'être en pareilles circonstances, quand, tout à coup, j'entendis chanter dans ma tête la plainte musicale d'accords douloureux, dont j'ai fait, depuis, le début de mon Requiem, et j'éprouvai au fond de mon être le pressentiment qu'un malheur m'arrivait. Une angoisse profonde m'accabla."

En effet c’est en partie grâce au legs de son ami Albert Libon (mort d’un suicide) que son Requiem a pu voir le jour…

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878)

I. Requiem. Kyrie

Tinuke Olafimihan, soprano, Anthony Roden, ténor, Catherine Wyn-Rogers, contralto, Simon Kirkbride, basse, The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878)

II. Dies Irae

Tinuke Olafimihan, soprano, Anthony Roden, ténor, Catherine Wyn-Rogers, contralto, Simon Kirkbride, basse, The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878)

III. Rex tremendae

Anthony Roden, ténor, The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878)

IV. Oro supplex

The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878)

V. Hostias

Anthony Roden, ténor, The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Requiem (1878) VIII. Agnus

The Hertfordshire, Harlow and East London Choruses, Orchestre Philharmonique de Londres, direction Geoffrey Simon

Cala Records 1032