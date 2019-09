Paris, 1878 : "Le Petit Duc", une grande opérette de Charles Lecocq

Le 25 janvier 1878 au théâtre de la Renaissance, le rideau se lève sur une antichambre de Versailles, connue sous le nom d'Oeil de Boeuf. C'est la fin du règne de Louis XIV, et on célèbre le mariage du duc de Parthenay, 18 ans, avec une demoiselle Blanche, 16 ans. Dans le Figaro, le chroniqueur qui signe "Un monsieur de l'orchestre", s'extasie devant la mise en scène, les décors et les costumes. "C'est, écrit-il, la reproduction exacte de cette fameuse salle du palais de Versailles, avec ses lumières se reflétant dans les glaces, ses forures resplendissantes, ses couleurs d'une harmonie si douce. L'entrée des mariés a fait sensation. Je n'ai jamais vu de costumes de pages plus réussis ; les demoiselles d'honneur ont des toilettes d'une élégance éblouissante ; les seigneurs sont bien des seigneurs ; quand aux mariés — Jeanne Granier et une débutante, Mlle Milly Meyer, — je vous défie de trouver dans aucun autre théâtre du même genre un couple aussi gracieux, aussi vraiment jeune."

"Maître Lecocq continue d'égrener le chapelet de ses succès avec un bonheur constant. Avant hier, c'était Le Petit Duc. Rarement on a vu réussite plus complète.Messieurs Meilhac et Halévy sont les maîtres incontestés dans l'art de bâtir une pièce : action sobre et serrée, pas de longueurs, de la finesse et l'horreur du vulgaire. Le Petit Duc en est une nouvelle preuve." Le Ménestrel

Le Ménestrel est heureux de constater que la veine du Petit Duc se rapproche de plus en plus du genre de l'ancien opéra-comique. "La note bouffe, cascadeuse (écrit le journaliste), a presque complètement disparu, si on en excepte le fameux rondo de la paysanne ; mais il est si extraordinairement détaillé par Mlle Jeanne Granier, qu'il faut bien l'applaudir des deux mains. A part cette petite pochade, partout de la musique fine et distinguée, proprement écrite et proprement pensée.

Programmation musicale

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Ouverture Orchestre, direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte I. Choeur "Voici l'heure et dans un instant"

Choeur et Orchestre, direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte I. Ballet

Choeur et Orchestre, direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte I. Couplets du Duc "Enfin nous voici ma petite"

Lina Dachary, soprano, le Petit Duc, Orchestre lyrique de la RTF, direction Marcel Cariven

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte I. Duo de Montlandry et Frimousse

Claude Calèse, baryton, Montlandry, Jean Giraudeau, ténor, Frimousse, Orchestre direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte I. Choeur des soldats "Mon colonel, nous vous jurons obéissance"

Lina Dachary, soprano, le Petit Duc, Choeurs et Orchestre lyrique de la RTF, direction Marcel Cariven

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte II. Choeur des pensionnaires "Sol, ré, sol"

Choeur et Orchestre, direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte II. Leçon de musique

Denise Benoit, Mme de Château-Lansac, Choeur et Orchestre, direction André Grassi

Decca SSL 40 219/20 (33T)

Charles Lecocq (1832-1918)

Charles Lecocq (1832-1918)

Le Petit Duc (1878) Acte III. Finale Lina Dachary, soprano, le Petit Duc, Choeurs et Orchestre lyrique de la RTF, direction Marcel Cariven