Le nouveau Met, au Lincoln Center

En 1966, le "Met" répond aux critiques à propos de son vieil établissement et déménage à l'ouest de Central Park. Rudolf Bing, son directeur, inaugure le nouveau bâtiment avec Antony and Cleopatra de Samuel Barber. Mais cette première sera pour le moins houleuse...

Une inauguration calamiteuse

Tout heureux de proposer à la fois un nouveau lieu et une oeuvre inédite, Bing s'est associé les talents du compositeur Samuel Barber et du metteur en scène/réalisateur Franco Zeffirelli pour la première d'Antony and Cleopatra. Malheureusement, la musique relativement intimiste de Barber se marie mal avec l'esthétique spectaculaire de Zeffirelli. Musique et mise en scène sont reçus hostilement, seuls les chanteurs sont épargnés. Un échec qui plongera Barber dans un silence de plusieurs années.

Programmation musicale

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte I. Prologue : Choeur "From Alexandria"

Choeur de Westminster, Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte II. Sc 5 : Choeur "On to our ships"

Choeur de Westminster, Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte I. Sc 4 : Choeur, Cléopâtre, Antony "Where's my serpent's of old Nile"

Esther Hinds (Cleopatra), Jeffrey Wells (Antony), Choeur de Westminster, Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte I. Sc 3. Air de Cleopatra "Give me some music"

Leontyne Price (Cleopatra), New Philharmonia Orchestra, direction Thomas Schippers (enrt 1968)

RCA 09026 61983 2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte II. Sc 3. Cleopatra, The Messenger, Charmian : "The most infectious"

Esther Hinds (Cleopatra), Steven Cole (le Messager), Kathryn Cowdrick (Charmian), Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte II. Sc 1. Choeur, Cesar, Un sénateur, "Contemning Rome"

Robert Grayson (Cesar), Ian Clark (un sénateur), Choeur de Westminster, Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte III. Sc 2. Air de Cleopatra "Give me my robe"

Leontyne Price (Cleopatra), New Philharmonia Orchestra, direction Thomas Schippers (enrt 1968)

RCA 09026 61983 2

Samuel Barber (1910-1981)Antony and Cleopatra (1966) Acte III. Sc 2. Choeur "She looks like sleep"

Choeur de Westminster, Orchestre du Festival de Spolete, direction Christian Badea

New World Records NW 322/323/324-2