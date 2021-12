Le Noël des compositrices : The Little Drummer Boy de Katherine Davis

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur des airs de noëls plus ou moins connus et les compositrices qui se cachent derrière eux...

The Little Drummer Boy, un "tube" de noël

Aviez-vous remarqué que parfois l’on entend un air, et on se dit « Ah, mais je connais ça, qu'est-ce que c'est donc ?" Mais, malgré une réflexion intense, impossible de se souvenir d’où il vient... On garde alors notre des jours et des jours dans la tête sans qu'il ne se passe rien. Puis un matin, ça y est, un indice, qui nous fait dire "bon sang, mais c'est bien sûr, c'était ça ! ». Voilà ce qui se passe souvent lorsque l’on entend l’air du Little Drummer Boy de Katherine K. Davis, une chanson de noël, si ce n'est la chanson de noël par excellence. En effet de Joan Baez à David Bowie et tant d'autres, ce titre semble avoir été repris à l'infini ! se Retour sur l’histoire de cet air mythique ainsi que quelques autres airs de saisons composés par d’autres compositrices…

Programmation musicale

Katherine K. Davis (1892-1980)

"Carol of the Drum" (1941) sous-titré "Czech carol freely transcribed by C.R.W. Robertson" aujourd'hui connu comme "The Little Drummer Boy" The King's Singers

Warner 0190295768096

Chronique de Edgar B. Herwick III sur la chaîne de radio GBH, 2 décembre 2017

Interview de Claire Fontijn, cheffe du département de musique au Wellesley College (Massachusetts)

Katherine K. Davis (1892-1980)

"Carol of the Drum" sous-titré "Czech carol freely transcribed by C.R.W. Robertson" The Trapp Family Singers

Decca DL 9553 (33T sorti en 1952)

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) The Harry Simeone Chorale, direction Harry Simeone

Rhino Records R2 70636

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) Joan Baez, chant

Classic Hits 01649-2

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) Barbara Dennerlein, orgue Hammond

Edel Records 0210561MS1

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) Sharon Jones and The Dap-Kings

Daptone Records DAP-037

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) Christophe Lee, guitare

CHARLEMAGNE PRODUCTIONS

Katherine K. Davis (1892-1980)

Der Trommelmann (1941) Marlene Dietrich, chant

EMI CP32-9030

Katherine K. Davis (1892-1980)

The Little Drummer Boy (1941) The Count Basie Orchestra, direction Scotty Barnhardt

Concord Music Group CJA3845002

Katherine K. Davis (1892-1980) / Maurice Ravel (1875-1937)

The Little Bolero Boy (1941) Arrangement Robert Wendel Orchestre National Royal d'Ecosse, direction Christopher Bell

Linn Records CKD580

Alice Tegner (1864-1943)

Betlehems stjärna (texte de Viktor Rydberg) Orphei Drangar, direction Robert Sund, Bengt Forsberg, orgue

Bis CD-533

Judith Weir (née en 1954)

Drop down, ye heavens, from above (1983) Ora Singers, direction Suzi Digby

Harmonia Mundi 905305DI

Cecilia McDowall (née en 1951)

Now may we singen (2007) Ora Singers, direction Suzi Digby

Harmonia Mundi 905305DI

Elizabeth Poston (née en 1942)

Jesus Christ the apple tree Choeur du College Saint-John de Cambridge, direction Andrew Nethsingha

Chandos CHSA 5096