Le Miserere, après Allegri

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond retrace les évolutions du fameux Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652)...

Le Miserere, un Objet Musical Non Identifié

Chez Musicopolis, on vous déjà raconté l'histoire extraordinaire du Miserere d'Allegri. Une œuvre secrète, tellement secrète, que ne pouvant être recopiée, elle a été ré-écrite par divers musiciens qui l'avaient entendue, puis les différents manuscrits se sont mélangés, formant un genre d'OMNI (objet musical non identifié), une sorte de chimère, plus très ressemblante avec l'original, mais qui a fait le bonheur de générations d'auditeurs. Revenons alors sur les différents Miserere pour découvrir leurs histoires et secrets de composition…

Et suivez toute l'actualité de l'émission sur sa page Facebook !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 25 min émission Musicopolis Rome, 1638 : Gregorio Allegri compose le « Miserere »

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (v. 1638) II. Amplius lava me (version moderne)

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

EMI 50999 6 09004 2 5

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Miserere (1708)

Odhecaton, direction Paolo da Col

Arcana 116839

Gregorio Allegri (1582-1652) et Tommaso Bai (v.1650-1714)

Miserere (1713) Verset 7. Ecce enim veritatem

Ensemble William Byrd, direction Graham O'Reilly (version d'après travaux musicologiques)

naïve E 8846

Francesco Scarlatti (1666-après 1741)

*Miserere (1713) Miserere mei, Deus

* Ensemble William Byrd, direction Graham O'Reilly (version d'après travaux musicologiques)

naïve E 8846

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Miserere (1663) Miserere mei, Deus

Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Fnac Musique 592308

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Miserere (1663) Libera me de sanguinibus

Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Fnac Musique 592308

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Miserere à voix seule (avant 1711) Miserere mei Deus

Sophie Karthaüser, dessus, Ensemble Correspondances, direction Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC602206

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Miserere à 3 voix de femmes (après 1704)

Hasnaa Bennani, dessus, Isabelle Druet, Claire Lefilliâtre, bas-dessus, Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha 957

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Miserere en ut mineur (1738)

Pan Classics PC10402

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Miserere en la mineur K 85 (1770)

Maurizio Manara, orgue, Choeur Ars Cantica, direction Marco Berrini

Naxos 9.70176