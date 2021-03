Bâti sur ordre d'Alphonse VIII de Castille et sa femme Aliénor d'Aquitaine, le Monastère de Las Huelgas devient la maison mère de toutes les abbayes féminines cisterciennes de Castille. C'est aussi là qu'un précieux manuscrit musical se trouve, témoignage des chants de l'époque

Un instantané du XIVe siècle

Commandé vers 1320 par l'abbesse du couvent María González d'Agüero, le manuscrit de Las Huelgas avait sans doute pour but de conserver les pièces du répertoire chanté de l'époque. Petit, sans enluminures ni décorations, il se distingue par sa notation musicale très soignée... et son usage très fréquent, si l’on en juge d'après plusieurs pages déchirées et reprisées ! Les 186 pièces musicales du recueil (dont les trois quarts sont polyphoniques) nous renseignent sur la musique de ce temps.

Programmation musicale

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Rex virginum amator (organum, trope de Kyrie)

Ensemble Discantus, direction Brigitte Lesne

OPUS 111 OPS3068

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Maria virgo virginum (prose)

Ensemble Discantus, direction Brigitte Lesne

OPUS 111 OPS3068

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Rex obiit et labitur Castelle gloria (planctus)

Benjamin Bagby, chant (Ensemble Sequentia)

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77333 2/1

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Rex obiit et labitur Castelle gloria (planctus)

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Evidence EVCD051

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Benedicamus Domino (organum à 3)

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Evidence EVCD051

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Mater patris et filia (conductus à 3)

Anonymous 4

Harmonia Mundi HMU 807510

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Benedicamus virgini matri (organum à 2)

Ensemble Sequentia

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77333 2/1

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Virgo virginum (motet à 2)

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Evidence EVCD051

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Salve porta regni glorie (motet à 3)

Ensemble Discantus, direction Brigitte Lesne

OPUS 111 OPS3068

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Belial vocatur (motet à 4)

Ensemble Las Huelgas, direction Paul van Nevel

SONY SK 53341

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Fa fa mi / Ut ré mi (conduit à 2, exercice de solfège)

Voces Huelgas

SONY SK 60844

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Fa fa mi / Ut ré mi (conduit à 2, exercice de solfège)

Anonymous 4

Harmonia Mundi HMU 807510

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Fa fa mi / Ut ré mi (conduit à 2, exercice de solfège)

Catherine Bott, Tessa Bonner (sopranos)

L'Oiseau Lyre 433148-2

Anonyme / Manuscrit de Las Huelgas (vers 1325)Resurgentis Domini

Ensemble Discantus, direction Brigitte Lesne

OPUS 111 OPS3068