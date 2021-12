Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la comédie musicale culte de 1939 avec Judy Garland dans le premier rôle : Le Magicien d'Oz !

Somewhere over the puzzle…

On imaginerait volontiers qu'un film comme Le Magicien d'Oz qui paraît si homogène d'un bout à l'autre, est le produit d'un seul esprit, d'un artiste qui en aurait conçu chaque scène comme un élément de l'ensemble. Mais ce n’est pas le cas du Magicien d’Oz, il s'agit plutôt pour celui-ci d’une sorte de gigantesque puzzle, dont une multitude de petites mains différentes ont intégré les morceaux. Il aura en effet, fallu pas moins de dix scénaristes pour écrire l'histoire, de quatre réalisateurs pour venir à bout de la mise en scène, et même pour la bande originale, on compte un tandem deux pour les chansons, paroles et musique, et pour le reste, encore un compositeur et quatre arrangeurs pour l'orchestre ou pour les voix ! Pas de doute, il s’agit bien là d’un blockbuster.

Mais pour comprendre la création du film, il faut revenir en arrière : tout commence lorsque sur la recommandation d'un ami dramaturge, Samuel Goldwyn achète les droits du roman de Frank BaumLe merveilleux magicien d'Oz, écrit en 1900. Il ne fait rien avec, mais au début de 1938, il revend les droits (avec un substantiel bénéfice) à Louis Mayer de la MGM…

Programmation musicale

Herbert Stothart (1885-1949)

The Wizard of Oz (1939)

Générique de début

Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Munchkin Land

Judy Garland, Dorothy, les Munchkins, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

We're off to see the Wizard

Judy Garland, Dorothy, Ray Bolger, l'Epouvantail, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Ding Dong ! The Witch is dead

Les Munchkins, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Follow the yellow brick road

Judy Garland, Dorothy, les Munchkins, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

If I only had a brain

Judy Garland, Dorothy, Ray Bolger, l'Epouvantail, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

If I only had a heart

Judy Garland, Dorothy, Jack Haley, l'homme de fer-blanc, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

If I only had the nerve

Bert Lahr, le lion peureux, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

*The Wizard of Oz (1939)

If I were King of the forest

* Bert Lahr, le lion peureux, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

In the shade of the new apple tree (1937)

Harold Arlen, chant, direction musicale Peter Matz

Columbia OL 6520

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Over the rainbow

Judy Garland, Dorothy, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Arrivée de Dorothy au pays d'Oz

Judy Garland, Dorothy, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

Herbert Stothart (1885-1949) / George Bassman (1914-1997)

*The Wizard of Oz (1939)

Scène de la tornade

* Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

Harold Arlen (1905-1986) / Yip Harburg (1896-1981)

The Wizard of Oz (1939)

Générique de fin

Judy Garland, Dorothy, Orchestre de la MGM, direction Herbert Stothart

CBS 70289