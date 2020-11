Le Grand feuilleton du Ring (2/5) : Une rencontre inespérée

Le 13 mai 1876, Richard Wagner inaugure le grand-oeuvre de sa vie : Le Théâtre de Bayreuth, et sa Tétralogie d'opéras "L'Anneau du Niebelung. Tout au long de cette semaine, nous revenons sur les origines du "Ring" et du Théâtre jusqu'à sa triomphale première, un voyage de plus de 25 ans !

Portrait de Louis II de Bavière (1845-1886), mécène de Richard Wagner, © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images/Hulton Fine Art Collection