Le conservatoire de musique, naissance d'une institution

Le Conservatoire de Musique est créé en 1795. Sa fonction ? Produire les musiciens qui pourront célébrer les fêtes nationales, et former les élèves qui plus tard, prendront leur relève. Un établissement phare, haut lieu musical en Europe au début du XIXe siècle.

Portrait de François-Joseph Gossec, figure importante des débuts du Conservatoire de Musique. Collection de la Philharmonie de Paris, © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images/Hulton Fine Art Collection