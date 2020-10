Le Concerto pour piano n°5 "L'Empereur" de Beethoven

Énergique, héroïque, triomphant... le dernier concerto pour piano de Beethoven est aussi son plus renommé. Revenons sur les origines de ce chef-d'oeuvre de la littérature concertante.

Une genèse difficile

Beethoven compose le Concerto pour piano n° 5 en 1809 en pleines guerres Napoléoniennes. Résidant à Vienne, il est pendant la composition le témoin des batailles entre les armées française et autrichienne. "J'avais commencé à donner des petits concerts de chant chez moi toutes les semaines, mais cette guerre néfaste a tout arrêté. Quelle vie épuisante et dévastatrice autour de moi ; rien que tambours, canons, misères humaines de tout genre" écrit Beethoven

Une période finalement féconde

Malgré le fracas des batailles, Beethoven conserve sa verve créative et compose un quatuor, une marche, 3 sonates, une série de variations sur un thème original, une fantaisie pour piano, une douzaine de lieder, des extraits d'Egmont... et bien sûr ce concerto brillant où arpèges, trilles et gammes déferlent sur le clavier accompagné par un orchestre vigoureux.

à lire aussi article Musicopolis : Le 250e anniversaire de Beethoven

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Concerto en mi bémol majeur op 73 (1809-10) I. Allegro

Stefan Vladar, piano et direction, Orchestre de Chambre de Vienne

Capriccio C7210

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Concerto en mi bémol majeur op 73 (1809-10) II. Adagio un poco moto

Christian Zacharias (piano), Orchestre de la Suisse Romande, direction Armin Jordan

Cascavelle VEL 3118/1

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Concerto en mi bémol majeur op 73 (1809-10) III. Rondo

Martin Helmschen (piano), Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Andrew Manze Alpha ALPHA555