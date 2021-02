Le Codex Calixtinus, premier pas sur le Chemin de Saint Jacques

1164. L'Empereur du Saint-Empire envoie l'évêque de Mayence à Saint-Jacques de Compostelle avec un magnifique livre musical relié pour la ville : le Codex Calixtinus. Ce trésor littéraire et musical est toujours un symbole de la cité aujourd'hui

Un livre phare du Moyen-Âge

Soi-disant augmenté d'une lettre de l'ancien pape Calixte II (d'où son nom), Le Codex Calixtinus est rempli de mystères sur ses auteurs. Divisé en cinq parties, ce Codex mêle des chants liturgiques, récits de miracles et de la translation du corps de Saint Jacques, une chronique de Charlemagne et Roland (prétendument de la main d'un certain Turpin), et enfin des indications sur les chemins et les pèlerinages à faire, le tout entrecoupé de pièces musicales. Un trésor national, qui fut même brièvement dérobé en 2011, mettant en émoi l'Espagne.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 1199, Perotin compose ''Viderunt Omnes''

Programmation musicale

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Droardus de TroyesDum pater familias Ensemble Organum, direction Marcel Pérès

Ambroisie AMB9966

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Maître Gosselinus, évêque de SoissonsGratulantes celebremus festum Ensemble Amadis

RCA 64760-2

Codex Calixtinus (compilé vers 1160)Felix per omnes dei plebs Ensemble Organum, direction Marcel Pérès

Ambroisie AMB9966

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Guilelmus, patriarche de JerusalemIocondetur et leteretur, hymne à St Jacques Discantus, direction Brigitte Lesne

Jade 301 654 2

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Johannes LegalisVox nostra resonet Ensemble Sequentia

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77333 2/

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Maître Gauthier de ChâteaurenardBenedicamus Domino Ensemble Amadis

RCA 64760-2

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Versus du pape Calixte chanté lors de la procession de St JacquesSalve festa dies, Iacobi Discantus, direction Brigitte Lesne

Jade 301 654 2

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Magister Ato, évêque de TroyesIacobe virginei Ensemble Sequentia

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77333 2/1

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Albertus ParisiensisCongaudeant Catholici Venance Fortunat, direction Anne-Marie Deschamps

Solstice SOCD 45

Codex Calixtinus (compilé vers 1160) / Attribué à Maître Gauthier de ChâteaurenardCunctipotens genitor Deus Ensemble Sequentia

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77333 2/1

Codex Calixtinus (compilé vers 1160)Dum Pater Familias Ensemble Amadis

RCA 64760-2