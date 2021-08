Laura Netzel, entre Finlande et Suède

Laura Netzel, « Lago », est finlandaise mais apprend la musique à Stockholm. C'est dans le salon de famille que la pianiste et compositrice se fait entendre, et où des grandes personnalités culturelles internationales font escale. Retour sur cette figure féministe emblématique.

Pianiste et compositrice

Née Pistolekors, Laura Netzel fait vite remarquer ses talents musicaux. En 1857, elle prend des leçons avec le virtuose autrichien Anton Door, de passage à Stockholm. La même année, elle se présente au public dans le 3ème concerto de Moscheles, avec l'Orchestre Royal de la Cours. Grâce au salon de la famille Pistolekors, qui accueille de nombreuses soirées musicales, Laura rencontre des personnalités de la musique suédoise ; comme Adolf Fredrik Lindblad, compositeur, ami de Mendelssohn, et fondateur d'une école de piano dans la capitale.

Après son mariage avec Wilhelm Netzel, elle continue d'accueillir dans sa maison de grandes personnalités culturelles internationales. Entre autres, Christina Nilsson, la chanteuse suédoise, Wilma Neruda, violoniste morave, la compositrice et pianiste Teresa Carreño ou encore la chanteuse et compositrice Pauline Viardot viennent faire de la musique chez les Netzel. Laura, quant à elle, compose, et ses premières oeuvres entendues en concert, en 1874, sont deux choeurs pour voix de femmes. En raison de sa situation sociale, elle les a données sous un pseudonyme : Lago.

Laura Netzel continue à publier ses oeuvres sous le nom de Lago, ou N. Lago. Cependant, son identité est dévoilée en 1891 par le magazine féminin Idun dans un grand article qui lui est consacré et la dépeint comme une pionnière parmi les compositrices suédoises

Une pionnière féministe

La position sociale de Laura Netzel, comme Mme la Professeur, en tant qu'épouse du professeur Netzel, lui ouvre des portes pour organiser des concerts. Laura se lance ainsi dans toutes sortes d'oeuvres de charité ; concerts, kermesses, et tout autre genre de manifestation qui lui permettent de récolter des fonds. Les causes qui la touchent le plus sont celles des femmes. Elle se bat pour les femmes seules, les femmes enceintes, les infirmières, les sages-femmes, les domestiques, assurant des fonds de solidarité en cas de maladies, une école pour les estropiés et les boiteux...

Parmi les nombreuses oeuvres charitables de Laura Netzel, ce sont peut-être les concerts populaires qu'elle organisait pour les pauvres, qui sont restés le plus dans la mémoire de ses concitoyens.

Programmation musicale

Laura Netzel (1839-1927)

Suite pour violon avec accompagnement d’Orchestre à cordes, op. 83. II. Humoresque Malin Broman, violon et direction, Ensemble Musica Vitae

Ignaz Moschelès (1794-1870)

Concerto en sol mineur op 58 (1820) III. Allegro agitato

Michael Ponti, piano, Philharmonia Hungarica, direction Othmar Maga

Brilliant Classics 95300/3

Elfrida Andrée (1841-1929)

Trio n°2 en sol mineur (1884) III. Finale. Rondo. Allegro risoluto

Bernt Lysell, violon Ola Karlsson, violoncelle, Lucia Negro, piano

Musica Sveciae MSCD 528/529

Laura Netzel (1839-1927)

Sonate pour piano op 27 (pub en 1893) I. Allegro moderato

Lucia Negro, piano

DAPHNE1057

Laura Netzel (1839-1927)

Deux Mélodies pour chant et piano avec violon obligé op 20. II. Om min tanke långt från gruset (poème de Carl David af Wirsén)

Christin Högnabba, soprano, Victoria Stjerna, violon, Stefan Lindgren, piano (enregistrement mai 2021 à Stockholm)

Laura Netzel (1839-1927)

Suite pour flûte et piano op 33. Finale

Paula Gudmundson, flûte, Tracy Lipke-Perry, piano

MSR Classics MS1722

Laura Netzel (1839-1927)

Madrigal, op 47 nr 3 (poème d'Armand Sylvestre)

Christin Högnabba, soprano, Stefan Lindgren, piano (enregistrement mai 2021 à Stockholm)

Laura Netzel (1839-1927)

Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op 66 (publiée en 1899) I. Allegro moderato

Ola Karlsson, violoncelle, Lucia Negro, piano

Musica Sveciae MSCD 528/529

Laura Netzel (1839-1927)

Berceuse et Tarentelle

Paula Gudmundson, flûte, Tracy Lipke-Perry, piano

MSR Classics MS1722

Laura Netzel (1839-1927)

Etude op 52 n°1 "La Fileuse"

Fredrik Ullén, piano

Danacord DACOCD 589

Laura Netzel (1839-1927)

Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op 66 (publiée en 1899) III. Allegro appassionato

Ola Karlsson, violoncelle, Lucia Negro, piano

Musica Sveciae MSCD 528/529