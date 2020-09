La Messe de Stravinsky

En 1948, Stravinsky, compositeur croyant, achève une Messe pour choeur et orchestre à vents qu'il destine à la liturgie. C'est cependant au concert - à sa grande déception - qu'elle sera le plus jouée. Retour sur cette oeuvre singulière dans sa production.

Un russe en Amérique

Privé de ses droits d'auteur à cause de la Seconde Guerre Mondiale qui fait rage, Stravinsky ne vit que de commandes. Contrairement à Bartok mort dans le dénuement aux Etats-Unis, le compositeur parvient à jouer de ses relations pour assurer sa subsistance. La quasi-majorité de ce qu'il compose là-bas sont des commandes, incluant des musiques de films, originales ou non (qu'on pense au Sacre du Printemps utilisé dans Fantasia) et même pour le cirque ! Sa Messe, écrite sur 4 ans, est l'exception, qu'il compose pour rendre hommage à sa foi religieuse.

Une oeuvre à part

Influencé par les écrits de Jacques Maritain, philosophe catholique, il revient pour sa musique religieuse à une forme plus artisanale, humble. Dénuée d'ornements, sa courte Messe (moins de 20 minutes) met en valeur le texte, principalement dans son Credo central, et invoque les compositeurs médiévaux et de la Renaissance (principalement Guillaume de Machaut et l'Ars Nova). L'écriture épurée de sa Messe se distingue autant de ses ballets à l'écriture complexe, de sa période néoclassique, que des oeuvres sérielles à venir.

Programmation musicale

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) I. Kyrie

Choeur de l'église du Saint Sacrement, Chamber Art Society (?), direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-06 (enrt New York Townhall, 24-25 février 1949)

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) I. Kyrie

Collegium vocale de Gand, Philharmonie Royale Flamande, direction Philippe Herreweghe

Pentatone Classics PTC 5186 439

Igor Stravinsky (1882-1971)Scherzo à la russe (1944)

Orpheus Chamber Orchestra

DGG DGG 453458-2

Igor Stravinsky (1882-1971)Circus Polka (1942-44)

Orchestre Philharmonique de New York, direction Igor Stravinsky (5 février 1945)

LYS 272

Igor Stravinsky (1882-1971)Scènes de ballet (1944) Variations : danseur et ballerine

Orchestre Symphonique de la CBC, direction Igor Stravinsky

Sony SM3K 46292

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) II. Gloria

The Columbia Symphony Woodwinds and Chorus, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-30

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) III. Credo

The Columbia Symphony Woodwinds and Chorus, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-30

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) IV. Sanctus The Columbia Symphony Woodwinds and Chorus, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-30

Igor Stravinsky (1882-1971)Messe (1944-48) V. Agnus Dei The Columbia Symphony Woodwinds and Chorus, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-30