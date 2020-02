La Haye (1968) : Figures-Doubles-Prismes de Pierre Boulez

16 mars 1958, Paris, 10 janvier 1964, Bâle, 3 mars 1968, La Haye. Ces trois dates sont les trois jalons principaux de la création d'une oeuvre dont le titre lui-même est triple. Commençons donc par la première date 16 mars 1958. Un compositeur de 33 ans dirige "Doubles". Il s'appelle Pierre Boulez.

Conquête spatiale

A 33 ans, en 1958, Pierre Boulez n'est pas encore connu du grand public. Mais il est déjà très actif sur la scène musicale française, et il est connu au moins des cercles qui s'intéressent à la musique contemporaine. On a déjà entendu quelques-unes de ses œuvres, et surtout, depuis 5 ans il dirige une série de concerts dans lesquels il fait entendre de superbes interprétations des classiques du 20ème siècle, c'est le Domaine Musical.

Il écrit sa partition pour l'orchestre classique, mais il lui a donné une disposition spéciale.

Pierre Boulez est donc connu du petit milieu de la musique d'avant-garde, et son nom circule un peu aussi grâce aux polémiques que ses oeuvres font naître avec quelques opposants invétérés. Le jeune homme ne dédaigne pas la polémique et il ne mâche pas ses mots. Il a des idées qu'il n'hésite pas à défendre. Sa vie se partage entre la composition, la direction des concerts du Domaine musical, les cours et conférences qu'il donne un peu partout, et notamment l'été à Darmstadt. C'est à Darmstadt justement qu'il a créé à l'automne 1957 sa dernière grande oeuvre, la Troisième Sonate pour piano.

à réécouter émission Musicopolis Pierre Boulez à Paris en 1977 (1/5)

Puisqu'on commence à parler de ce jeune Pierre Boulez, l'une des institutions parisiennes les plus anciennes, les Concerts Lamoureux, dirigée alors par le chef et compositeur Igor Markevitch, décide de lui commander une oeuvre. Boulez s'exécute et compose Doubles. Il écrit sa partition pour l'orchestre classique, mais il lui a donné une disposition spéciale. Sur les côtés, 4 groupes réunissent des cordes, une harpe et des cuivres, au centre un duo célesta/vibraphone, un duo de deux violons solos, un quatuor de contrebasses, un duo xylophone/harpe, et entre ces différents ensembles, trois groupes de bois.

Figures-Doubles-Prismes en concert

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 - 20H00 - MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Pierre Boulez

Figures - Doubles - Prismes

Orchestre National de France Pascal Rophé direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique

Programmation musicale

Pierre Boulez (1925-2016)Doubles (1958) Orchestre de la Résidence de la Haye, direction Pierre Boulez

Neos Music NEOS 11063

Pierre Boulez (1925-2016)Doubles (1958) Orchestre de la Résidence de la Haye, direction Pierre Boulez

Neos Music NEOS 11063

Pierre Boulez (1925-2016)Le Marteau sans maître (1954) Marie-Thérèse Cahn, contralto, Orchestre du Domaine Musical, direction Pierre Boulez

Frémeaux et Associés FA5680 (enregistré en 1956)

Igor Stravinsky (1882-1971)Le Sacre du printemps (1913) Danse sacrale Orchestre National de la RTF, direction Pierre Boulez (en concert au Théâtre des Champs Elysées le 18 juin 1963, pour le cinquantenaire du Sacre)

Disques Montaigne TCE 8800

Pierre Boulez (1925-2016)Figures-Doubles-Prismes (1963) Orchestre Symphonique de la BBC, direction Pierre Boulez

Universal 4806837