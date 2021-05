La Fontaine, à l'écart de la Cour

Jean de La Fontaine a beaucoup travaillé, beaucoup écrit. Il n'a pas composé de musique, mais il a fréquenté des musiciens, auxquels il a fourni des vers. Et souvent aussi, ses vers non destinés à la musique se sont retrouvés pourvus de notes.

Des vers appelant la musique

Après une jeunesse sans histoire, La Fontaine passe en 1658, il passe un contrat avec Fouquet : il recevra une pension en échange de la livraison de vers tous les 3 mois. Après la disgrâce de Fouquet, La Fontaine continue d'écrire mais réservera sa plume aux salons de ses protectrices, à quelques livrets d'opéra (malgré une déconvenue avec Lully), et d'autres écrits tels ses fables, pourvus de plus d'ironie mordante derrière leurs histoires. Compositeurs de son temps et futurs mettront en musique plus d'une fois ses textes.

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) / Philippe Quinault (1635-1688)Atys (1676) Acte III. Sc 4. Air du Sommeil "Dormons, dormons"

Gilles Ragon (haute-contre), Les Arts Florissants, direction William Christie

Ricercar 5400439001084

Jean de La Fontaine (1621-1695) / Anonyme, sur l'air "Qui l'entend mieux"La Fourmi et la Sauterelle Isabelle Desrochers (soprano), La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Anonyme

Ballet de la Prospérité des Armes de la France (1641) Les Ameriquains

Le Concert des Nations, direction Jordi Savall

Alia Vox AV 9824

Anonyme

Ballet Royal de la Nuit (1653) Ouverture

Ensemble Correspondances, direction Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMM 902603.06

Michel Lambert (1610-1696)Dans nos bois Tircis aperçut Musica Favola, Stephan Van Dyck, ténor et direction

Accent ACC 24234

Michel Lambert (1610-1696) / Jean de La Fontaine (1621-1695)Tout l'univers obéit à l'amour (pub en 1666)

Isabelle Desrochers (soprano), Bernard Deletré (basse), La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Pierre Beauchamp (1631-1705)Les Fâcheux (Molière, 1661) Ouverture

La Simphonie du Marias, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Antoine Boesset (1587-1643) / Honoré d'Urfé (1567-1625)Suis-je pas misérable (1628) extrait de L'Astrée

Olga Pitarch (dessus), Faenza, direction Marco Horvat

ALPHA 127

Jean de La Fontaine (1621-1695) / Anonyme sur l'air "Réveillez-vous"Le Loup et l'Agneau Bernard Deletré (basse), La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Thésée (1675) Acte I. Sc 9. Marche du Sacrifice

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Astrée E 8650

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Les amours d'Acis et Galatée (1682) Ouverture

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Les amours d'Acis et Galatée (1682) Les Démons

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) / Jean de La Fontaine (1621-1695)Les amours d'Acis et Galatée (1682) "Doux habitants de ces bois"

Bernard Deletré, basse, La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292

Pascal Collasse (1649-1709) / Jean de La Fontaine (1621-1695)Astrée (1691) Acte III. Sc 1. Air d'Astrée "Enfin me voilà seule"

Isabelle Desrochers (soprano), La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Virgin 5452292