1940, Joaquin Rodrigo crée le Concerto d'Aranjuez à Barcelone

"La nouveauté de cette oeuvre réside non seulement dans le dialogue entre la guitare et l'orchestre, sans précédent à ce jour, mais dans quelque chose de plus. L'écriture pour la guitare, selon son interprète Regino Sainz de la Maza, est aussi inédite sur le plan technique, de la même manière que la beauté, la construction et les procédés musicaux de ce petit bijou sont inouïs, au moins depuis la création du Concerto pour clavecin de Manuel de Falla" Xavier Montsalvatge

Programmation musicale

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concerto d'Aranjuez (1939) I. Allegro con spirito

Pepe Romero, guitare, Academy of St Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438 0162

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Preludio al gallo mañanero. Prélude au coq du matin (1926)

Joaquín Rodrigo, piano

Jube Classic JUBE1309

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Juglares (1923)

Orchestre de Castille et Leon, direction Max Bragado-Darman

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Cántico de la Esposa (1934) sur une Lettre de Saint Jean de la Croix

Ana Maria Martinez, soprano, Albert Guinovart, piano

Ediciones Joaquín Rodrigo

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

En los trigales (1938) dédié à Narciso Yepes, créé en 1938 par Rodrigo Sainz de la Maza

Narciso Yepes, guitare

DGG 435844-2

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concerto d'Aranjuez (1939) II. Adagio

Turibio Santos, guitare, Orchestre National de l'Orchestre de Monte-Carlo, direction Claudio Scimone

Erato STU 71 128

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concerto d'Aranjuez (1939) III. Allegro gentile

Angel Romero, guitare, Orchestre Philharmonique d'Israel, direction Ryan McAdams

Helicon classics 02-9662

Main dans la main avec Joaquin Rodrigo

Album livre/double CD ”Main dans la main avec Joaquín Rodrigo” label MAP 032, d'après le livre de Victoria Kamhi (épouse de Rodrigo) Narration Cristina Delume, Arrangements musicaux et flûte Bernard Wystraete

, © L'Harmattan

Concert et présentation du livre disque "Main dans la main" :

Un parcours musical théâtralisé autour des écrits de Victoria Kamhi qui est née à Istanbul en 1905. Promise à une grande carrière de pianiste, elle est sur le point de faire un mariage de raison quand une diseuse de bonne aventure lui prédit une rencontre amoureuse qui lui apportera gloire et honneur. Elle rencontre alors Joaquín Rodrigo, l’amour de sa vie qui l’accompagnera jusqu’à son dernier souffle.

Paris (75) le 26 septembre 2019 au "Scribe Harmattan" 24 rue des Ecoles Paris 5

Le Haillan (33) le 2 octobre 2019 à L'Entrepôt - 20h30