La contenance angloise, musique médiévale en Angleterre

La Grande Bretagne étant une île, le développement de sa musique se fait différemment de ce qui se passe sur le continent, mélange de musique européenne et de ces caractéristiques propres.

Une définition obscure

Le terme de "contenance angloise", forgé au XVe siècle, ne dit en réalité rien des aspects typiques de la musique médiévale anglaise, elle ne désigne en fait que "la manière [contenance] anglaise de composer". Danses, musique religieuse et populaire... la diversité et la richesse de la musique anglaise de l'époque ne jalouse en rien celle du continent, même si elle est souvent anonyme.

Programmation musicale

Anonyme XIIIème siècleThomas gemma Cantuarie (motet en l'honneur de Thomas Becket, archevêque de Canterbury)

Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMA 1901106

Anonyme (du Manuscrit Trinity Carol Roll de Cambridge compilé après 1415)There is no rose Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMA 1901106

Anonyme

Alleluia A newë work Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMA 1901106

Anonyme (XIIIème siècle, dans le Codex Montpellier compilé vers 1300)Alle, psallite cum luya (motet à 3 voix)

Early Music Consort of London, direction David Munrow

Archiv Produktion 415292-2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Danse Macabre op 40 (1874)Orchestre de Paris, direction Daniel Barenboim

DGG 2 531 331

Anonyme (Angleterre XIVème siècle)Edi be thu (gymel à deux voix)

Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMC 901154

Anonyme (XIIIème siècle)Miri it is while sumer ilast (Tout est gai tandis que dure l'été)

The Dufay Collective

Chandos 9396

Anonyme (Angleterre XIVème siècle)Gabriel fram heve-king Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMC 901154

Anonyme

Doleo super te Ensemble Hilliard

Harmonia Mundi HMA 1901106

Anonyme (XIIIème siècle)Dance (XIIIème siècle)The Dufay Collective

Chandos 9396

Anonyme (XIIIème siècle)Sumer is icumen in (XIIIème siècle)

The Dufay Collective

Chandos 9396