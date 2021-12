La Cenerentola de Rossini, l'oeuvre d'un jeune homme pressé

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur le célèbre opéra du compositeur italien Gioachino Rossini (1792-1868), Cendrillon !

Un prolifique compositeur

Gioachino Rossini signe un contrat avec le Teatro Valle de Rome le 29 février 1816, jour de son anniversaire de 25 ans. A cet âge il en est déjà à son vingtième opéra ! Le Teatro lui commande un opéra pour l’ouverture de la prochaine saison, mais la première à Naples de son précédent ouvrage Otello, a pris du retard, et n'a eu lieu que le 4 décembre. Le compositeur étant tenu d'assister aux trois premières représentations, il ne peut pas arriver à Rome avant la mi-décembre. Il composera donc non pas le 1er, mais le 2ème opéra de la saison, prévu pour le 25 janvier. Cela ne lui laisse qu'un gros mois pour achever l’ouvrage. Rossini qui a composé donc pas moins de 20 opéras en sept ans (il a commencé à composer ces derniers à 18 ans) va relever le défi. Mais le défi s’avère plus compliqué que prévu, en effet le théâtre Valle s'était engagé à donner un livret à Rossini. Mais une fois le livret en question passé à la censure romaine, il y a tellement d'aménagements à faire que l'intrigue devient invraisemblable et qu'il faut songer à autre chose… après une longue discussion avec l’impresario Jacopo Ferret le sujet est choisi, ce sera Cendrillon !

Programmation musicale

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817) Sinfonia

Orchestre Symphonique de Londres, direction Claudio Abbado

DGG 415 698-2

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 1. N°1. Introduction Clorinda et Tisbé "No, no, no, no"

Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 1. N°1. Introduction Cenerentola "Una volta c'era un Re"

Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 1. N°1. Introduction Alidoro "Un tantin di carità"

Luca Pisaroni, baryton-basse, Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 1. N°1. Introduction Les soeurs, Cendrillon "Cenerentola vien qua"

Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 2. N°2 Cavatine de Don Magnifico "Col cì cì ciù ciù di botto"

Bruno Praticò, baryton-basse, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 4. N°3 Duo Ramiro, Angelina "Una grazia, un certo incanto"

José Manuel Zapata, ténor, Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 4. N°3 Quintette

Joyce DiDonato, mezzo-soprano, José Manuel Zapata, ténor, Bruno Praticò, baryton-basse, Luca Pisaroni, baryton-basse, Paolo Bordogna, baryton, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte I Sc 14. N°7 Finale "Parlar, pensar, vorrei, non so"

José Manuel Zapata, ténor, Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Bruno Praticò, baryton-basse, Luca Pisaroni, baryton-basse, Paolo Bordogna, baryton, Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte II Sc 8. N°14 Sextuor "Questo è un nodo avviluppato"

José Manuel Zapata, ténor, Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Bruno Praticò, baryton-basse, Paolo Bordogna, baryton, Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817)

Acte II Sc 16. N°16 Deuxième Finale Angelina "Naqui all'affanno, al pianto"

Joyce DiDonato, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92

Gioachino Rossini (1792-1868)

La Cenerentola (1817) *Acte II Sc 16. N°16 Deuxième Finale Angelina "Non più mesta"*Joyce DiDonato, Cenerentola, mezzo-soprano, José Manuel Zapata, le Prince Ramiro, ténor, Bruno Praticò, baryton-basse, Luca Pisaroni, baryton-basse, Paolo Bordogna, baryton, Patrizia Cigna, soprano, Martina Borst, mezzo-soprano, Choeur de chambre de Prague, Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern, direction Alberto Zedda

Naxos 8.660191-92