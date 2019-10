La cantate « Pur nel sonno almen tal'ora » de Domenico Scarlatti

La soirée se tient selon toute probabilité chez la Princesse des Asturies Maria Barbara. Dans son salon. Maria Barbara est l'élève de Domenico Scarlatti depuis 1719, depuis qu'elle a 9 ans. On dit qu'elle est très douée, très musicienne, et qu'elle profite magnifiquement des leçons de son maître.

Maria Barbara n'est pas seulement une excellente claveciniste, elle est très mélomane, et elle donne chez elle des soirées musicales, où elle attire les meilleurs musiciens de la Cour. Non seulement bien sûr Scarlatti, son maître de musique, mais également l'ami de Scarlatti, le chanteur Carlo Broschi, dit Farinelli

Farinelli est arrivé à Madrid huit ans après Scarlatti. A l'été 1737. C'est Elisabeth Farnese, reine d'Espagne, épouse de Philippe V et italienne de naissance qui l'a fait venir pour essayer de contenir ce qu'on appelait les « crises de mélancolie » de son royal époux. Farinelli est alors connu dans toute l'Europe, il a chanté partout, on l'applaudit partout, et on dit que sa voix a un effet magique sur ses auditeurs.

Evénement : « Scarlatti 555 Night Fever » le 26 octobre 2019 sur France Musique

Le 26 octobre, jour de l’anniversaire de Scarlatti, sera le point d’orgue de cette aventure musicale. L’occasion de fêter les 334 ans du compositeur italien à l’Auditorium de Radio France à Paris à 20h, en compagnie de musiciens de tous horizons (classique, jazz, électro). Une soirée inédite et gratuite qui présentera Scarlatti comme vous ne l’avez jamais vu ni entendu !

Artistes invités

Karol Beffa, piano

Carole Cerasi, clavecin

Bertrand Cuiller, clavecin

Lucas Debargue, piano

Thomas Enhco, piano et David Enhco, trompette

French Fuse, duo électro

Isabelle Georges, claquettes

Karine Gonzalez, danseuse de flamenco

Kazuya Gunji, clavecin

Frédérick Haas, clavecin

Julien Martineau, mandoline avec Adélaïde Ferrière, marimba et Vanessa Benelli Mosell, piano

Sélim Mazari, piano

Le DuoMélisande : Sébastien Llinares et Nicolas Lestoquoy, guitares

Karol Mossakowski, orgue

Giulia Nuti, clavecin

Anne Queffélec, piano

Mario Raskin, clavecin

Basha Slavinska, accordéon

Kenneth Weiss, clavecin

Quatuor XASAX, quatuor de saxophones

Paolo Zanzu, clavecin et son ensemble Le Stagioni

Programmation musicale

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Cantate "Pur nel sonno almen tal'ora" (s.d.) IV. Aria "Pur nel sonno almen tal ora vien colei"

XVIII-21 Musique des Lumières, direction Jean-Christophe Frisch

Auvidis E 8673

Geminiano Giacomelli (c.1692-1740)Merope (1734) Aria "Quel usignolo"

Vivica Genaux, mezzo-soprano, Akademie für Alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901778

Riccardo Broschi (v.1698-1756)

Idaspe (1730) Aria "Ombra fedele anch'io"

Vivica Genaux, mezzo-soprano, Akademie für Alte Musik Berlin, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901778

à réécouter émission Musicopolis Domenico Scarlatti à Madrid en 1746 (1/5)

Domenico Scarlatti

Sonate en ré mineur K 213 (L 108) Andante

Aline Zylberajch, pianoforte de Denzil Wraight d'après Cristofori

Ambronay AMY002

