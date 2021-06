L'Opéra de Sydney, bijou australien

Retour sur l'inauguration et la construction de l'Opéra de Sydney, devenu symbole de la ville et du pays tout entier. Anne-Charlotte Rémond vous raconte l'histoire de ce géant sorti des eaux, création de l'architecte Jørn Utzon.

L'Opéra de Sydney : retour sur la naissance d'un emblème

Le 20 octobre 1973, la Reine Elisabeth II inaugure l'Opéra de Sydney sur la baie de Bennington. La musique a un nouvel écrin ! Un mois avant l'inauguration, le 28 septembre, résonne déjà entre les murs de la salle dédiée à l'opéra, Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev. Le lendemain, Charles Mackerras dirige le concert d'ouverture de la deuxième salle, plus grande, consacrée au concert, accompagné de l'Orchestre Symphonique de Sydney.

C'est bien au chef et compositeur Eugene Goossens que Sydney doit son opéra. Il nourrit depuis les années 1940 de grandes ambitions pour son orchestre et convainc le premier ministre de Nouvelles Galles du Sud, Joseph Cahill, de faire construire un bâtiment dédié à la musique et au théâtre. En 1956, un concours architectural est lancé. C'est le projet du jeune danois Jørn Utzon qui va retenir l'attention avec son esthétique si originale, rappelant l'univers marin. Après plus de 10 ans de construction, la démission de l'architecte et un budget colossal, le bâtiment anadyomène voit le jour. Consacré par l'Unesco en 2007 et inscrit au Patrimoine Mondial, l'Opéra de Sydney a de nos jours rejoint la Tour Eiffel au Panthéon des emblèmes nationaux.

Programmation musicale

Inauguration de l'Opéra de Sydney par Elisabeth II

"1973: Queen Elizabeth II at the Official Opening of Sydney Opera House, October 1973"

Ludwig van Beethoven (1770-1824)

Symphonie n°9 en ré mineur op 125 (1824) IV. Finale "Ode à la Joie" (Schiller)

Sydney Philharmonia Orchestra and Choir, direction Antony Walker

ABC Corporation

Serge Prokofiev (1891-1953)

Guerre et Paix (1942) Scène 10. Octobre 1812. Moscou

The Australian Opera Chorus, The Elizabethan Trust Sydney Orchestra, direction Edward Downes (enregistré le 28 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

Serge Prokofiev (1891-1953)

Guerre et Paix (1942) Scène 1. Mai 1809. Le jardin de la maison de campagne du Comte Rostov

Eilene Hannan, Natasha, Jennifer Bermingham, Sonya, The Elizabethan Trust Sydney Orchestra, direction Edward Downes (enregistré le 28 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

Richard Wagner (1813-1883)

Les Maîtres chanteurs de Nuremberg Prélude Acte I

Orchestre Symphonique de Sydney, direction Charles Mackerras (enregistré le 29 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

ABC 476 6440

Richard Wagner (1813-1883)

Le Crépuscule des Dieux (1876) Acte III. Air de Brünnhilde "Starke Scheite schichtet mir dort"

Birgit Nilsson, soprano, Orchestre Symphonique de Sydney, direction Charles Mackerras (enregistré le 29 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

ABC 476 6440

Richard Wagner (1813-1883)

Le Crépuscule des Dieux (1876) Entracte Acte I. Le Voyage de Siegfried sur le Rhin Orchestre Symphonique de Sydney, direction Charles Mackerras (enregistré le 29 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

ABC 476 6440

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Symphonie n°3 "Ecossaise" (1829-42) II. Vivace non troppo

Orchestre symphonique de Sydney, direction Eugene Goossens

Past Classics

Gioacchino Rossini (1792-1868)

La Cambiale di matrimonio (1810) Air de Fanny "Vorrei spiegarmi"

Dame Joan Sutherland, The Elizabethan Sydney Orchestra, direction Richard Bonynge (enregistré à l'Opéra de Sydney en 1985)

ABC

Giuseppe Verdi (1813-1901)

La Traviata (1853) Air de Violeta "Addio bel passato"

Dame Joan Sutherland, soprano, The Elizabethan Sydney Orchestra, direction Richard Bonynge (enregistré à l'Opéra de Sydney en 1983)

ABC

Serge Prokofiev (1891-1953)

Guerre et Paix (1942) Scène 12. Novembre 1812. Sur la route de Smolensk

Neil Warren-Smith, Kutuzov, The Australian Opera Chorus, The Elizabethan Trust Sydney Orchestra, direction Edward Downes (enregistré le 28 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)

Serge Prokofiev (1891-1953)

Guerre et Paix (1942) Scène 12. Novembre 1812. Sur la route de Smolensk

The Australian Opera Chorus, The Elizabethan Trust Sydney Orchestra, direction Edward Downes (enregistré le 28 septembre 1973 à l'Opéra de Sydney)