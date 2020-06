L'histoire de la salle Pleyel

La première moitié du 19ème siècle est un moment extrêmement faste pour le développement du concert. Et notamment pour les ouvertures de salle. Il s'en ouvre à Paris de très nombreuses. Et Musicopolis vous en fait découvrir une aujourd'hui plus particulièrement, de l'intérieur : celle de MM. Pleyel.

Un temple à la gloire du piano

Avant même de vous inviter à entrer dans la salle de concert de la rue Cadet, ouverte en 1830 par les soins de la famille Pleyel, je dois vous raconter un peu le paysage musical parisien de l'époque. Comme l'écrit un journaliste : "On peut dire de la musique qu'elle est entrée dans les moeurs avec les progrès du piano." C'est qu'en effet, le piano est l'instrument qui s'est le plus développé depuis le début du siècle, et sur tous les plans : il a grandi, grossi, il est de plus en plus solide, le son qui en sort est de plus en plus étoffé, les facteurs commencent à le produire à plus grande échelle, les compositeurs écrivent pour lui toutes sortes de morceaux, qui conviendront aussi bien au débutant qu'au virtuose confirmé, les éditeurs vendent leur musique, les pianistes se multiplient, bref, au niveau macro-économique, le piano est un véritable phénomène de société.

Une formidable vitrine

Le piano se développant à grande vitesse au début du 19ème siècle, les facteurs de piano se multiplient ; on en trouve des centaines, à Paris tout comme à Londres ou à Vienne ! Et comme il faut bien se distinguer, exposer ses nouvelles productions et les mettre en valeur, les plus grandes maisons ont l'idée de créer des salons, qui sont de véritables petites salles de concert dans lesquelles on entendra exclusivement leurs instruments. C'est ce que fait Camille Pleyel, en ouvrant le 1er janvier 1830, au 9 de la rue Cadet, dans le centre de Paris, rive droite, pas loin du quartier des théâtres et des opéras, un lieu qu'on appelle communément les Salons Pleyel. Il y invite les plus fameux musiciens de l'époque qui jouent seuls ou en musique de chambre.

En attendant Chopin...

Dans leurs salons, Messieurs Pleyel, comme on les appelle, invitent de nombreux pianistes à venir défendre leurs instruments. On remarque les concerts de Friedrich Kalkbrenner, qui se montre dit-on "majestueux, élégant, brillant, gracieux, de tout point remarquable". On entend aussi Hummel dont le talent est "plein de netteté et de force". "Il faut improviser comme Hummel, ou renoncer à tout jamais à l'improvisation" déclare Fétis ! Ferdinand Hiller, lui, a un "goût exquis", et quant à Moschelès, c'est un musicien savant, un virtuose très robuste. Ce qui n'est pas du tout la manière dont on pourrait qualifier le jeune pianiste polonais arrivé à Paris en septembre 1831, qui s'est pris d'amitié pour Camille Pleyel et qui donne son premier concert dans les salons de la rue Cadet en février 1832 : Frédéric Chopin !

