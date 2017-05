Kurt Weill à New-York en 1943 (4/5)

Programmation Musicale

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Schickelgruber (1943)

Anne-Sofie von Otter, chant, Bengt Forsberg, piano

DGG 439894-2

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Wie lange noch (1943) texte de Walter Mehring

Lotte Lenya, chant, Kurt Weill, piano (enrt 1943-44 pour diffusion en ondes courtes vers l'Allemagne)

Capriccio C5061

♫ Kurt Weill (1900-1950)

There's nowhere to go but up (1938) extrait de Knickerbocker Holiday

David Brooks avec un orchestre dirigé par Maurice Abravanel (enrt 1945)

Pearl 83066-2

♫ Kurt Weill (1900-1950)

The Scars (1938) extrait de Knickerbocker Holiday

Walter Huston avec un orchestre dirigé par Maurice Abravanel (enrt 24/11/1938)

Pearl 83066-2

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Moss Hart (1904-1961)

Lady in the dark (1940)

Gertrude Lawrence, chant, avec Orchestre dirigé par Leonard Joy (enrt février 1941)

Pearl 83066-2

♫ Frederick Hollander (1896-1976)

Falling in love again (1930) musique du film "L'Ange bleu"

Marlene Dietrich, chant

Spa Records RMB 75008

♫ Wachsmann / Kolpe

Allein in einer grossen Stadt (1931) du film "Nie Wieder Liebe"

Marlene Dietrich, chant avec le Wal-Berg Orchestra, direction Peter Kreuder (enrt Paris juillet 1933)

ASV CD AJA 5039 R

♫ Kurt Weill (1900-1950) / arrangements Robert Russell Bennett

Lady in the Dark - Symphonic Nocturne (1940 pour la partition originale) I. Andante mysterious "My Ship" II. Girl of the Moment

Bournemouth Symphony Orchestra, direction Marin Alsop

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)

L'opéra de quat'sous (1928) Ballade de Mackie Messer

Harald Paulsen, chant, avec accompagnement d'orchestre (enrt déc 1928 avec les membres de la distribution originale de la création au théâtre Schiffbauerdamm, Berlin, 31 août 1928)

Capriccio C5061

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)

L'opéra de quat'sous (1928) Der Seeräuberjenny

Lotte Lenya, chant, avec die Lewis Ruth Band, direction Theo Mackeben, annonce Kurt Gerron (enrt 1930)

Capriccio C5061

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)

Happy End (1929) Surabaya-Johnny

Lotte Lenya, chant, avec Kurt Weill piano (enregistré à New York en 1943), puis avec un orchestre dirigé par Rudi Bohn à Hambourg en 1955)

, © Wide World Photos

Bibliographie

Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Ecrits 1924-1945, traduits et présentés par Pascal Huyhn, Editions Plume, Paris, 1993

Ronald Sanders, The Days Grow Short, The Life and Music of Kurt Weill, Silman-James Press, Los Angeles, 1991

Pascal Huyhn, Kurt Weill ou la Conquête des Masses, Actes Sud, 2000

Donald Spoto, Lotte Lenya, traduit de l'américain par Denis Gaultier, Belford, 1990

Kurt Weill et Lotte Lenya, Letters : Speak Low (when you speak love), édité par Lys Symonette et Kim H. Kowalke, University of California Press, 1996