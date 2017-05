Kurt Weill à New-York en 1943 (3/5)

Programmation musicale

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Ira Gershwin (1896-1983)

One life to live (1941) extrait de Lady in the Dark

Gertrude Lawrence, chant, avec Orchestre dirigé par Leonard Joy (enrt février 1941)

Pearl 83066-2

♫ Duke Ellington (1899-1974)

Black, Brown and Beige (1943) The Blues, puis Come Sunday

Joya Sherrill, voix, Johnny Hodges, saxophone alto, Duke Ellington and his Orchestra

Frémeaux et Associés FA5654

♫ William Schuman (1910-1992)

Secular Cantata No. 2. A Free Song (1943)

Grant Park Orchestra and Chorus, direction Carlos Kalmar

Cedille Records CDR 90000 125

♫ Aaron Copland (1900-1990)

Music for Movies (1942, création à New York le 17 février 1943) IV. Grover's Corners (du film Our Town)

New Philharmonia Orchestra, direction Aaron Copland

Sony SM3K 46559/2

♫ Aaron Copland (1900-1990)

Music for Movies (1942, création à New York le 17 février 1943) V. Threshing Machine

New Philharmonia Orchestra, direction Aaron Copland

Sony SM3K 46559/2

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Ira Gershwin (1896-1983)

Tchaikovsky and other russians (1941) extrait de Lady in the Dark

Danny Kaye, chant, avec Orchestre dirigé par Maurice Abravanel (enrt janvier 1941)

Pearl 83066-2

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Ode à la mémoire de Nathalie Koussevistzky (1943) I. Eulogy

Orchestre Philharmonique de New York, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-10

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Theme et Variations op 43a pour orchestre d'harmonie (1943)

Orchestre de la Garde Républicaine, direction Roger Boutry

Corelia CC 897804

♫ Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Les Aventures de Robin des Bois (1938)

Orchestre Warner

Warner Bros 3 XX 2 736

♫ Hanns Eisler (1898-1962)

Hollywood Liederbuch (1942) Die Landschaft des Exils, poème de Bertolt Brecht

Mathias Goerne, baryton, Thomas Larcher, piano

Harmonia Mundi HMC 902134

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)

Und was bekam des Soldaten Weib ? (1943)

Lotte Lenya, chant, peut-être Kurt Weill, piano

Bear Family Records 16019 KL / 5

Bibliographie

Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Ecrits 1924-1945, traduits et présentés par Pascal Huyhn, Editions Plume, Paris, 1993

Ronald Sanders, The Days Grow Short, The Life and Music of Kurt Weill, Silman-James Press, Los Angeles, 1991

Pascal Huyhn, Kurt Weill ou la Conquête des Masses, Actes Sud, 2000

Donald Spoto, Lotte Lenya, traduit de l'américain par Denis Gaultier, Belford, 1990

Kurt Weill et Lotte Lenya, Letters : Speak Low (when you speak love), édité par Lys Symonette et Kim H. Kowalke, University of California Press, 1996