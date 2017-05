Kurt Weill à New-York en 1943 (2/5)

Programmation musicale

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Ben Hecht

We will never die (1943)

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Beat, beat drums (1942) extraits des Four Walt Whitman Songs

Simon Keenlyside, baryton, Malcolm Martineau, piano

Sony 88697944242

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Song of the Free (1942) poème de Archibald MacLeish

Steven Kimbrough, baryton, Dalton Baldwin, piano

Arabesque Records Z6579

♫ John Stafford Smith / Arrangement Kurt Weill Texte de Francis Scott Key

The Star Spangled Banner (1942)

Helen Hayes, récitante, Orchestre RCA Victor, Chicago

♫ Kurt Weill (1900-1950)

O Captain ! My captain ! (1942) extraits des Four Walt Whitman Songs

Wolfgang Holzmair, baryton, Orchestre de Chambre Robert Schumann, direction Marc Andreas Schlingensiepen

Koch Schwann 314050

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Dirge for two veterans (1942) extraits des Four Walt Whitman Songs

Wolfgang Holzmair, baryton, Orchestre de Chambre Robert Schumann, direction Marc Andreas Schlingensiepen

Koch Schwann 314050

♫ Irving Berlin (1888-1989)

You're easy to dance with (1942) du film Holiday Inn de Mark Sandrich

Fred Astaire, voix, Barney Kessel, guitare, Oscar Peterson, piano

DRG Records DARC-3-1102

♫ Benny Goodman (1909-1986)

Jersey Bounce (1942)

Benny Goodman and his Orchestra (enrt 15 janvier 1942, New York)

SAGA 066485-2

♫ Harold Rome (1908-1993)

Nobody makes a pass at me (1937) du Show Pins and Needles

Millie Weitz, chant (créatrice du show en 1937)

♫ Harold Rome (1908-1993)

One Big Union for Two (1937) du Show Pins and Needles

Cab Calloway and His Orchestra (enr en 1938)

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)

Buddy on the nightshift (1942)

Teresa Stratas, soprano, Richard Woitach, piano

Nonesuch NONE 79 019-2

Bibliographie

Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Ecrits 1924-1945, traduits et présentés par Pascal Huyhn, Editions Plume, Paris, 1993

Ronald Sanders, The Days Grow Short, The Life and Music of Kurt Weill, Silman-James Press, Los Angeles, 1991

Pascal Huyhn, Kurt Weill ou la Conquête des Masses, Actes Sud, 2000

Donald Spoto, Lotte Lenya, traduit de l'américain par Denis Gaultier, Belford, 1990

Kurt Weill et Lotte Lenya, Letters : Speak Low (when you speak love), édité par Lys Symonette et Kim H. Kowalke, University of California Press, 1996