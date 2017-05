Kurt Weill à New-York en 1943 (1/5)

Programmation musicale

♫ Kurt Weill (1900-1950)

We will never die (1943) 9 mars 1943

spectacle donné au Madison Square Garden

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Maxwell Anderson

September Song (1938) extrait de Knickerbocker Holiday

Walter Huston, chant, Orchestre dirigé par Maurice Abravanel (enr à New York le 24/11/1938)

EPM Records 984982

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Grandeur et Décadence de la Ville de Mahagonny (1930) Acte III. Tutti "Aber dieses ganze Mahagonny"

Lotte Lenya, chant, Choeur de la Radio d'Allemagne du Nord, direction Wilhelm Brückner-Rüggeberg

CBS M2K 77341

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Die Bürgschaft (1931 - création mars 1932 à Berlin)

EMI 724355697622

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Der Silbersee (première le 18 février 1933) Schauspiel-oper, Text von Georg Kaiser

Ernst Busch, chant, Orchestre dirigé par Maurice Abravanel (enr janvier 1933)

Capriccio C5061

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Symphonie n°2 (1934) I. Sostenuto. Allegro molto

Berliner Philharmoniker, direction Mariss Janssons

EMI 50999 6 97185 2 6

♫ Kurt Weill (1900-1950)

The Eternal Road (1935) Acte I. Sc 7. "And Jacob reached a certain place"

Karl Dent, ténor, Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, Choeur de la Radio de Berlin, Choeur Ernst Senff, direction Gerard Schwarz

Naxos 8.559402

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Johnny Johnson (1936) Acte I. Johnny's Melody

Donald Wilkinson, chant, The Otaré Pit Band, direction Joel Cohen

Erato 0630-17870-2

Bibliographie

Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Ecrits 1924-1945, traduits et présentés par Pascal Huyhn, Editions Plume, Paris, 1993

Ronald Sanders, The Days Grow Short, The Life and Music of Kurt Weill, Silman-James Press, Los Angeles, 1991

Pascal Huyhn, Kurt Weill ou la Conquête des Masses, Actes Sud, 2000

Donald Spoto, Lotte Lenya, traduit de l'américain par Denis Gaultier, Belford, 1990

Kurt Weill et Lotte Lenya, Letters : Speak Low (when you speak love), édité par Lys Symonette et Kim H. Kowalke, University of California Press, 1996