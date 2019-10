1896, Berlin : Komitas met en musique le Psaume 137

Si en apparence, le jeune Révérend Père Komitas est joyeux, toujours prêt à chanter et faire connaître les chants de son pays à ses camarades, il est néanmoins affecté par les malheurs de ses compatriotes, ce qu'on entend dans sa mise en musique du psaume 137, de la révolte, et de la tristesse...

En 1896, le Révérend Père Komitas a 27 ans. Il est venu à Berlin pour y étudier la musique occidentale, et sur le conseil de Joseph Joachim, il s'est inscrit au Conservatoire privé de Richard Schmidt, qui a même accepté de lui donner des leçons en privé. C'est au cours de sa première année à Berlin que Komitas met en musique (en allemand) le psaume 137 An den Wassern zu Babel (Près des fleuves de Babylone).

Le choix du psaume 137 "Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion", n'est certainement pas indifférent. Le jeune Révérend Père Komitas venu d'Arménie quelques mois plus tôt, est bien sûr au courant de ce qui se passe en Turquie : toute une série de massacres perpétrés sur les populations arméniennes vivant dans le pays du Sultan en 1894, 95 et 96. Une fois loin de son pays et de ses frères Arméniens, alors qu'il doit produire un travail pour son professeur d'harmonie il pense tout naturellement au texte qui évoque la douleur des Juifs, captifs à Babylone.

à réécouter émission Musicopolis Komitas à Constantinople en 1915 (1/5)

Programmation musicale

KomitasVardapet (1869-1935)

An den Wassernzu Babel. Psaume 137

Chœur de chambre d'état d'Erévan, direction Haroutyun Topikyan

(Enregistré à Erevan en septembre 2019)

NersesShnorhali (12ème siècle)

AravotLouso

Lusine Zakarian, soprano, Levon Abrahamyan, orgue

Octa Records OCD002

KomitasVardapet (1869-1935)

Messe arménienne (…1912) Hrechtakian (Angélique)

Vartan Harutunian, chant, Grirgori Mechvelichvili, orgue

DOM CD 1403

Traditionnel Arménie

Krounk (La Grue)

Arzas Oskanian, chant

Ocora C 580005

Sayat Nova (1712-1795)

Pahratenmeradz

Ensemble de Musique arménienne

Ocora 558608 (33T)

Traditionnel/ arrangement Kristapor Kara-Murza (1853-1902)

ZimZivi

Choeur académique d'Etat d'Arménie, direction Aram Ter-Oganessian

(Enregistré à Erevan en septembre 2019)

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)

Otchenas (Notre père)

Grandes voix bulgares, direction Zdravko Mihaylov

Tempo A 6237

KomitasVardapet (1869-1935)

Gutanyerg

Komitas, chant (enregistré à Paris en 1912)

OCTA Records OCT 001

KomitasVardapet (1869-1935)

An den Wassernzu Babel. Psaume 137

Chœur de chambre d'état d'Erévan, direction Haroutyun Topikyan

(Enregistré à Erevan en septembre 2019)

KomitasVardapet (1869-1935)

ArmenischeKirchengesänge (v.1899) I. Ehredir

Chœur de chambre d'état d'Erévan, direction Haroutyun Topikyan

(Enregistré à Erevan en septembre 2019)

KomitasVardapet (1869-1935)

ArmenischeKirchengesänge (v.1899) II. Heilig, Heilig"

Chœur de chambre d'état d'Erévan, direction Haroutyun Topikyan

(Enregistré à Erevan en septembre 2019)