Khatchaturian, Spartacus, un ballet à grand spectacle

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire d'un des grands ballets du compositeur Aram Katchaturian (1903-1978), Spartacus.

Spartacus, un sujet de son temps ?

Le 9 avril 1968 est la date de la première représentation du Spartacus de Yuri Grigorovitch au Bolchoï : la musique de Khatchaturian est bien connue déjà, mais la chorégraphie est toute nouvelle. Les précédentes productions avaient laissé les balletomanes un peu sur leur faim, celle-ci enfin a tout pour réjouir leurs yeux ! La musique de Khatchaturian pour Spartacus a toujours été très appréciée du public, cela avant même que la première chorégraphie ne soit montée en 1956 (puisqu'on avait pu en entendre auparavant des extraits sous forme de suite). Mais en revanche, les différentes productions du ballet ont été beaucoup plus discutées. Celle de 1968 est déjà la quatrième et enfin, elle fait l'unanimité. Dans Sovietskaya Muzika, le journaliste se félicite du fait que, même si Grigorovitch a dû certes remanier un peu la partition il a néanmoins 'atteint l'expression maximale de l'esprit de la musique". Un autre article, dans un journal du soir de Moscou, pointe le fait que c'est la musique, avec sa "mélodie, sa beauté, ses images vitales, son originalité harmonique, rythmique authentiquement khachaturianesque, et enfin sa richesse orchestrale et son grand tempérament" qui ont donné au ballet sa "tension émotionnelle". Retournons en musique sur l’histoire de ce ballet au sujet éminemment politique (un guerrier fait esclave et qui se rebelle), qui lui a valu le Prix Lénine en 1970.

Programmation musicale

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte I. Introduction

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte I. Révolte des esclaves

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte II. La voie Appia - Danse des bergers et bergères

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte II. Les Adieux de Spartacus et de Phrygia

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte I. Danse étrusque

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte II. Danse des jeunes filles de Gades

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte III. Spartacus et Phrygia

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

Aram Khatchaturian (1903-1978)

Spartacus (1950-54) Acte III. Entrée des marchands et danse générale

Orchestre Symphonique allemand de Berlin, direction Vladimir Jurowski

Capriccio C5112

