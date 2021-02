Josephine Lang, chanter pour vivre

Modèle de résilience, Josephine Lang (1815-1880) connut énormément de revers, de déceptions et de tragédies. Pourtant, la compositrice allemande, à chaque coup du sort, eut le courage et l'énergie de toujours composer, et ainsi continuer à vivre

Une vie agitée

Frustrée par de médiocres professeurs et atteinte par la mort de sa mère quand elle a 12 ans, Lang doit rapidement composer et surtout enseigner pour subvenir à sa famille. Ses talents pianistiques et l'appréciation de Mendelssohn lui donnent le début d'une prometteuse carrière. Son mariage et la maternité mettront cependant un terme temporaire à son activité créatrice, avant de la reprendre au moment de son veuvage, mais dans une situation pécuniaire alarmante que seuls de proches amis pourront alléger.

Programmation musicale

Josephine Lang (1815-1880)Fee'n-Reigen op 3 n°4 (1828-30) Texte de Friedrich von Matthisson (extrait des Vier deutsche Lieder publiés en 1834)

Heike Hallaschka (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Audite 97472

Henri Herz (1803-1888)Variations sur "Non più mesta" de la Cenerentola de Rossini op 60 Philip Martin, piano

Hypérion CDA67606

Henri Herz (1803-1888)Fantaisie et Variations sur la marche d'Otello de Rossini op 67 Orchestre Symphonique de Tasmanie, Howard Shelley, piano et direction

Hypérion CDA68100

Josephine Lang (1815-1880)Frühzeitiger Frühling op 6 n°3 (v. 1830) Texte de Goethe (publié en 1838)

Christel Krömer (soprano), Jutta Vornehm (piano)

Musica Bavarica MB902

Josephine Lang (1815-1880)Sehnsucht (publié en 1838) Texte de August von Platen-Hallermünde

Claudia Taha (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Bayer Records BR100248

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)Concerto pour piano n° 1 en sol mineur op 25 (1831) I. Molto allegro con fuoco

Murray Perahia (piano), Academy of St Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Sony 88875183392-1

Josephine Lang (1815-1880)In weite Ferne op 15 n°3 (avant 1840, pub en 1848) Poème de Johann Gustav Droysen

Claudia Taha (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Bayer Records BR100248

Josephine Lang (1815-1880)Erinnerung (1839, pub 1882) Poème de Ernst Ortlepp d'après Lord Byron

Claudia Taha (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Bayer Records BR100248

Josephine Lang (1815-1880)Der Himmel mi all seinen Sonne op 23 n°3 (1837, pub 1859) Poème de Josephine Stieler

Christel Krömer (soprano), Jutta Vornehm (piano)

Musica Bavarica MB902

Josephine Lang (1815-1880)Sie liebt mich op 33 n°4 (1840) Poème de Goethe

Heike Hallaschka (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Audite 97472

Josephine Lang (1815-1880)Herbst Gefühl (1872, pub en 1882) Poème de Karl Friedrich von Gerok

Dana Mac Quay (soprano), Therese Lindquist (piano)

Deustche Schallplatten DS10162

Josephine Lang (1815-1880)Blick' nach Oben (1872) Poème de Julius Hammer

Heike Hallaschka (soprano), Heidi Kommerell (piano)

Audite 9747