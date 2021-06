Joséphine Baker, une américaine à Paris

En 1925, Joséphine Baker arrive à Paris. Elle a 19 ans et tombe amoureuse de la capitale. C'est avec une troupe de 25 chanteurs et danseurs noirs qu'elle prépare la "Revue Nègre" qui enthousiasme tout Paris. C'est frénétique, solaire, troublant et puéril ; cela ressemble à Joséphine.

"Paris, Paris, Paris de mes amours c'est lui le favori"

1925, Joséphine Baker arrive à Paris. Ressemble-t-elle à Audrey Hepburn débarquant dans la capitale dans Funny Face ? Sûrement... Car c'est une longue histoire d'amour qui débute entre la ville et l'artiste, qui a déjà une belle carrière derrière elle.

Née en 1906 à Saint Louis dans le Missouri, Joséphine délaisse l'école à 12 ans. Elle danse, sans cesse, partout. A 13 ans, elle se joint à une troupe de spectacle de rue, The Jones Family Band et part en tournée avec eux. A 15 ans, elle est engagée pour participer au St. Louis Chorus Vaudeville Show. Elle part ensuite tenter sa chance à New York comme danseuse de revue et intègre le show Shuffle along, spectacle donné à Broadway, et renommé pour être le premier spectacle créé exclusivement par des Africains-Américains. C'est un succès retentissant ! Le show lance même le mouvement Harlem Renaissance qui met en valeur les créations des Africains-Américains dans tous les domaines de l'Art.

Jospéhine Baker devient bientôt la danseuse de revue la mieux payée de l'époque. Elle enchaîne les contrats, qu'elle a désormais le luxe de pouvoir choisir, et décide de s'engager dans une troupe de 25 artistes pour monter une « Revue Nègre » à Paris. Le succès est encore au rendez-vous ! Joséphine reste à Paris, elle montera bientôt sur la scène des Folies Bergères...

