Joseph Jongen à Bruxelles en 1939 (5/5)

Programmation musicale

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Sonata Eroica (1930)

Christian Schmitt, orgue Karl Schuke de la Philharmonie de Luxembourg

CPO 7775932

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Pièce Symphonique pour piano et orchestre d'harmonie op 48 (1928)

Evgeny Moguilevsky, piano, Musique des Guides, direction Norbert Nozy

RGIP CD 87 066

♫ Darius Milhaud (1892-1974)

Le boeuf sur le toit (1919)

Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Darius Milhaud (enrt 1956)

Charlin SLC 17-2

♫ Alban Berg (1885-1935)

Concerto de chambre pour piano, violon et 13 instruments (1923-25) III. Rondo ritmico

Isaac Stern, violon, Peter Serkin, piano, Orchestre Symphonique de Londres, direction Claudio Abbado

CBS MK 42139

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Symphonie de Psaumes (1930) III. Alleluia. Laudate Dominum

Collegium Vocale de Gand, Royal Flemish Philharmonic, direction Philippe Herreweghe

Pentatone PTC 5186 439

♫ Marcel Dupré (1886-1971)

Symphonie Passion op 23 Le monde dans l''attente du Sauveur

Pierre Cochereau, grandes orgues de Notre-Dame de Paris

FYCD 020

♫ Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il ballo dell'ingrate (1638)

The Deller Consort, direction Alfred Deller

Vanguard Classics MC 197

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Passacaille et Gigue (1930) I. Passacaille

Philharmonie de la Radio de Saarebruck, direction Martin Haselböck

CPO CPO7775932

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (1911) II. Chez Petrouchka

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Evgueni Svetlanov

Warner 5101 14507-2

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Introduction et danse pour alto et piano op 102 (1935)

Nathan Braude, alto, Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Fuga Libera FUG586

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Triptyque pour orchestre op 103 (1935-37) II. Impetuoso

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Pierre Bartholomée

Cypres CYP 1635

Bibliographie

John Scott Whiteley, Joseph Jongen and his Organ Music, Pendragon Press, New York, 1997

Robert Wangermée, La Musique belge contemporaine, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1959

Jean-Pierre Muller, 70 ans d'Avant-garde musicale à Bruxelles, Cahiers du service musical n°4 RTBF, Centre de production de Bruxelles, 1982

Paul Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, 1996

Albert Vander Linden, Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles Palais des Académies, 1950