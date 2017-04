Joseph Jongen à Bruxelles en 1939 (4/5)

Programmation musicale

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Aquarelles op 59 (1917) I. Légende d'hiver

Diane Andersen, piano, Eliot Lawson, violon

Fuga Libera FUG518

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Aquarelles op 59 (1917) II. Valse libre

Diane Andersen, piano, Eliot Lawson, violon

Fuga Libera FUG518

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Quintette n°1 en ré mineur op 89 dédié à Eugène Ysaÿe (1903-1906) I. Molto moderato

Jean Hubeau, piano, Quatuor Via Nova

Erato 4509-96953-2

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Fantaisie sur deux Noëls populaires wallons op 24 (1902)

Orchestre National de Belgique, direction Roman Kofman

Cypres CYP1634

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Suite pour piano en forme de sonate op 60 (1918) II. La neige sur le fagne

Hans Ryckelynck, piano

Phaedra 92049

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Concert à Cinq op 71 (1923) III. Très décidé

Ensemble Oxalys

Passacaille 1022

♫ Arthur Honegger (1892-1955)

Pastorale d'été

Orchestre de la Tonhalle de Zurich, direction David Zinman

Decca 455352-2

♫ Florent Schmitt (1870-1958)

Psaume 47 op 38 (1904)

Chœur et Orchestre National de l'ORTF, direction Jean Martinon

EMI EMI 763682

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Sonata Eroica (1930)

Christian Schmitt, orgue Karl Schuke de la Philharmonie de Luxembourg

CPO CPO7775932

Bibliographie

John Scott Whiteley, Joseph Jongen and his Organ Music, Pendragon Press, New York, 1997

Robert Wangermée, La Musique belge contemporaine, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1959

Jean-Pierre Muller, 70 ans d'Avant-garde musicale à Bruxelles, Cahiers du service musical n°4 RTBF, Centre de production de Bruxelles, 1982

Paul Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, 1996

Albert Vander Linden, Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles Palais des Académies, 1950