Joseph Jongen à Bruxelles en 1939 (3/5)

Programmation musicale

♫ Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (version 1900) III. Sanctus

La Chapelle Royale, Orchestre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901771

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Istar op 42 (1896)

Orchestre Philharmonique du Luxembourg, direction Emmanuel Krivine

Timpani 1C1101

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Prélude à l'après-midi d'un faune (1891-94)

The Cleveland Orchestra, direction Pierre Boulez

DGG 435766-2

♫ Claude Debussy (11862-1918)

Nocturnes (1897-99) I. Nuages

Orchestre Symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury MERC 434306-2

♫ Florent Schmitt (1870-1958)

Psaume 47 op 38 (1904)

Chœur et Orchestre National de l'ORTF, direction Jean Martinon

EMI 763682

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Quatuor pour piano , violon, alto et violoncelle op 23 en mi bémol majeur (1901-1902) II. Assez vite

Ensemble Joseph Jongen

Cypres CYP1638

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Quatuor pour piano , violon, alto et violoncelle op 23 en mi bémol majeur (1901-1902) I. Large. Animé

Ensemble Joseph Jongen

Cypres CYP1638

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Chanson roumaine op 25 n°3 (1902)

Claire Lefilliâtre, soprano, Ensemble Oxalys

Musique en Wallonie 144856

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Trio pour piano, violon et violoncelle op 30 (1906-07) I. Prélude

Ensemble Joseph Jongen

Cypres CYP1638

♫ Ernest Chausson (1855-1899)

Le Roi Arthus Acte II Air de Merlin "Ne m'interroge plus ô roi"

Arthur Endreze, baryton, Orchestre du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, direction François Ruhlmann (enregistré en 1931)

Malibran Music CDRG 169

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Sonate pour violoncelle et piano op 39 (1911-12) I. Agité

Viviane Spanoghe, violoncelle, André de Groote, piano

Talent DOM 291035

Bibliographie

John Scott Whiteley, Joseph Jongen and his Organ Music, Pendragon Press, New York, 1997

Robert Wangermée, La Musique belge contemporaine, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1959

Jean-Pierre Muller, 70 ans d'Avant-garde musicale à Bruxelles, Cahiers du service musical n°4 RTBF, Centre de production de Bruxelles, 1982

Paul Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, 1996

Albert Vander Linden, Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles Palais des Académies, 1950