Joseph Jongen à Bruxelles en 1939 (2/5)

Programmation musicale

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Impressions d'Ardennes op 44 (1913)

Orchestre National de Belgique, direction Roman Kofman

Cypres CYP1634

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Quatuor n°1 en ut mineur op 3 (1894) I. Adagio. Allegro risoluto

Quatuor Gong

Pavane ADW 7483

♫ Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Caprice d'après l'étude en forme de Valse de Saint-Saëns pour violon et orchestre (v.1900)

Michael Rabin, violon, Bell Telephone Hour Orchestra, direction Donald Voorhees

Doremi DHR-7970/1

♫ Jean-Théodore Radoux (1835-1911)

Méditation pour violon, cor et piano

Terra Nova Collective

Vlad records 8714832116035

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Soleil à midi op 33 n°1 (1908)

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Fuga Libera FUG586

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Improvisation Caprice op 37 n°2 (1911)

Jane Parker-Smith, grand orgue de la Cathédrale d'Armagh (Irlande du Nord)

ASV CD DCA 702

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Quatuor n°1 en ut mineur op 3 (1894) II. Adagio. Allegro agitato. Adagio

Quatuor Gong

Pavane ADW 7483

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Comala, cantate pour le Prix de Rome (1897) Première partie

Choeur symphonique de Namur, Orchestre Philharmonique de Liège et de la Communauté Wallonie-Bruxelles, direction Jean-Pierre Haeck

Musique en Wallonie MEW 0214

♫ Johannes Brahms (1833-1896)

Trio en la mineur op 114 (1891)

Fabio di Casola, clarinette, Ophélie Gaillard, violoncelle, Louis Schwizgebel-Wang, piano

Aparte AP053

♫ Richard Strauss (1864-1949)

Une vie de héros (1897-98) IV. Le champ de bataille du héros

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Simon Rattle

EMI 3393392

♫ Joseph Joachim (1831-1907)

Concerto op 11 (1861) III. Finale alla zingara. Allegro con spirito

Christian Tetzlaff, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Danoise, direction Thomas Dausgaard

Virgin Classics 5021092

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Concerto op 17 (1899-1900) III. Animé

Philippe Graffin, violon, Philharmonie Royale de Flandres, direction Martyn Brabbins

Hypérion CDA68005

Bibliographie

John Scott Whiteley, Joseph Jongen and his Organ Music, Pendragon Press, New York, 1997

Robert Wangermée, La Musique belge contemporaine, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1959

Jean-Pierre Muller, 70 ans d'Avant-garde musicale à Bruxelles, Cahiers du service musical n°4 RTBF, Centre de production de Bruxelles, 1982

Paul Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, 1996

Albert Vander Linden, Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles Palais des Académies, 1950