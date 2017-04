Joseph Jongen à Bruxelles en 1939 (1/5)

Programmation musicale

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Symphonie concertante pour orgue et orchestre op 81 (1926-27) I. Allegro molto moderato

Virgil Fox, orgue, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Georges Prêtre

Erato 0190295953522/2

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Symphonie concertante pour orgue et orchestre op 81 (1926-27) IV. Toccata

Virgil Fox, orgue, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Georges Prêtre

Erato 0190295953522/2

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Pièces pour orgue op 53 (1917) n°1 Chant de May

Thomas Monnet, orgue Stahlhuth Jann de l'Eglise Saint-Martin de Dudelange (Luxembourg)

Hortus HORTUS 706

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Triptyque pour orchestre op 103 (1935-37) I. Calme, sans lenteur

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Pierre Bartholomée

Cypres CYP 1635

♫ Claude Debussy (1862-1918)

Sonate pour violon et piano (1917) II. Intermède (fantasque et léger)

Arthur Grumiaux, violon, Riccardo Castagnone, piano

Philips 438517-2

♫ Henri Vieuxtemps (1820-1881)

Concerto pour violon n°5 en la mineur op 37 (1858-59) I. Allegro non troppo

Alfred Dubois, violon, Orchestre du Conservatoire de Bruxelles, direction Désiré Defauw

78T

♫ Igor Stravinsky (1882-1971)

Jeu de cartes (1936-37) 1ère donne

Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Igor Stravinsky

Praga PRD259329

♫ Joseph Jongen (1873-1953)

Impressions d'Ardennes op 44 (1913)

Orchestre National de Belgique, direction Roman Kofman

Cypres CYP1634

Bibliographie

John Scott Whiteley, Joseph Jongen and his Organ Music, Pendragon Press, New York, 1997

Robert Wangermée, La Musique belge contemporaine, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1959

Jean-Pierre Muller, 70 ans d'Avant-garde musicale à Bruxelles, Cahiers du service musical n°4 RTBF, Centre de production de Bruxelles, 1982

Paul Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, 1996

Albert Vander Linden, Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles Palais des Académies, 1950