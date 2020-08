Joseph Canteloube, Chants d'Auvergne

“ Faites comme moi mon vieux ! Chantez votre pays, votre terre !”. C'est ainsi que Déodat de Séverac enjoint son ami Joseph Canteloube à puiser son inspiration au sein de la nature. Dans ses Chants d'Auvergne, le compositeur exprime son amour de l'Auvergne, du Quercy et de sa musique populaire.

La terre d'Auvergne et les chants paysans, sources d'inspiration

Né en 1879 en Ardèche d’un père auvergnat et d’une mère cévenole, Joseph Canteloube de Malaret découvre au cours de longues marches à travers les villages montagnards de son enfance, en compagnie de son père, les chants des vieux et des vieilles, des pâtres et des bergères aux pâturages, des moissonneurs et des laboureurs au travail. Joseph Canteloube, qui a appris le piano avec une disciple de Chopin, rencontre à la Schola Cantorum Vincent d’Indy. Le compositeur lui transmet un enseignement rigoureux qui repose sur l’étude de la musique des compositeurs passés. Le jeune musicien partage avec son maître une farouche indépendance : indifférent aux doctrines et aux modes nouvelles, il aime sa terre et son pays d'un véritable amour.

Je me jurai à moi-même d’en répandre la connaissance, en les mettant en valeur dans leur cadre, en les entourant de toute la poésie naturelle possible, et non pas d’une vulgaire rhétorique d’accompagnement.

Les Chants d'Auvergne, des mélodies populaires au poème symphonique

La première pierre des Chants d’Auvergne est posée en 1923 : « janvier, avril : Chants d’Auvergne n°1, ‘’Baylero’’, écrit dans le train allant à Montauban. » Attiré non pas par le folklore, mais par la beauté des chants, il entoure ces mélodies de musique afin d’éveiller le souvenir de l’instant fugace, celui d'une rencontre avec une bergère ou d'un paysan. Il en donne une interprétation toute personnelle et, à la manière de Béla Bartók ou Manuel de Falla, en tire une musique originale, en occitan aurillacois, ou langue d’oc. Les pièces évoquent l’immensité du paysage, les massifs montagneux et ses prairies, et le Quercy où l’eau disparaît dans les causses pour laisser place aux sols couverts de chênes et de pelouses sèches...

Publiée en 1951, son Anthologie des Chants Populaires Français s’attache cette fois à la plus fidèle transcription de chants, sans harmonisation, et constituent une œuvre de référence pour les musiciens de la région et d’ailleurs. C’est l’amorce d’une entreprise qu’il étend à toute la France et qu’il poursuivra toute sa vie, créant un langage musical très personnel, d’une grande richesse harmonique, créant de véritables poèmes symphoniques. Hélène Pierrakos évoque une esthétique paysagiste, à mi-chemin entre l’impressionnisme d’un Debussy et les grandes fresques lyriques et paysannes d’un Vincent d’Indy.

