John Adams : Short ride in a fast machine

En seulement 4 minutes, l'ultra-dynamique Short ride on a fast machine et sa polyrythmie démentielle s'est imposée comme une des oeuvres les plus populaires de John Adams. Retour sur cette pièce, populaire du public mais redoutée par les orchestres.

Le compositeur américain John Adams (1947-) , © Deborah Feingold/Corbis Entertainment/Getty Images