John Adams à San Francisco en 1987 (5/5)

Au cours de l’été 1971, j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans une coccinelle Volkswagen et j’ai traversé le continent…La Californie paraissait être l’endroit où je pourrais « trouver ma voie » en tant que compositeur.

John Adams

Programmation musicale

John Adams (né en 1947)

The chairman dances (1985) Orchestre symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

Nonesuch 979144-2

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 3 "Cheers !" Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1 "News has a kind of mystery" James Maddalena, Nixon, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1 "News has a kind of mystery" James Maddalena, Nixon, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 2. "We no longer need Confucius" John Duykers, Mao, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte II. Sc 1. Air de Pat "This is prophetic" Carolann Page, Pat Nixon, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte II. Air de Jian Quing “ I am the wife of Mao Dzedong” Ellen Craney, Mme Mao, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte III Air de Chou En-lai Ellen Craney, Mme Mao, Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

Voix parlée

John Adams au micro de Daniel Caux (traduction, Yvan Amar) Archive INA 1991

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...