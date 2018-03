John Adams à San Francisco en 1987 (4/5)

Au cours de l’été 1971, j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans une coccinelle Volkswagen et j’ai traversé le continent…La Californie paraissait être l’endroit où je pourrais « trouver ma voie » en tant que compositeur.

John Adams

Programmation musicale

John Adams (né en 1947)

Common Tones in Simple Time (1979) Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

Nonesuch 979144-2

John Adams (né en 1947)

Harmonium (1980-81) Part 1. Negative Love (Poème de John Donne) Choeur et Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

ECM 821465-2

John Adams (né en 1947)

Harmonium (1980-81) Part 2. Because I Could Not Stop For Death. (Poème d'Emily Dickinson) Choeur et Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

ECM 821465-2

John Adams (né en 1947)

Harmonium (1980-81) Part 2. Wild Nights (Poème d'Emily Dickinson) Choeur et Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

ECM 821465-2

John Adams (né en 1947)

Grand Pianola Music (1982) Part 2. On the domimant divide Orchestre symphonique de San Francisco, direction John Adams

SFS Media SFS 0063

John Adams (né en 1947)

Harmonielehre (1984-85) I. Orchestre symphonique de San Francisco, direction Michael Tilson Thomas

San Francisco Symphony SFS 0053

John Adams (né en 1947)

Harmonielehre (1984-85) III. Meister Eckard and Quakie Orchestre symphonique de San Francisco, direction Michael Tilson Thomas

San Francisco Symphony SFS 0053

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...