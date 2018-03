John Adams à San Francisco en 1987 (3/5)

Au cours de l’été 1971, j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans une coccinelle Volkswagen et j’ai traversé le continent…La Californie paraissait être l’endroit où je pourrais « trouver ma voie » en tant que compositeur.

John Adams

Programmation musicale

John Adams (né en 1947)

Phrygian Gates (1977)

David Jalbert, piano

Atma Classique, ACD2 2556

Steve Reich (né en 1936)

Music for Mallet Instruments, Voices and Organ (1973)

Steve Reich and Musicians (enrt en 1974)

DGG 471 591-2

Philip Glass (né en 1937)

Einstein on the beach (1976)

The Philip Glass Ensemble, direction Michael Riesman

Nonesuch 79323-2

Richard Wagner

Le Crépuscule des dieux (1874) Acte 1. Prologue. Interlude

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Georg Solti

Decca 455570-2

Richard Wagner

Le Crépuscule des dieux (1874) Acte 1. Prologue. Voyage de Siegfried sur le Rhin

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Georg Solti

Decca 455570-2

Robert Schumann (1810-1856)

Dichterliebe "Les Amours du Poète" op 48 (1840) I. Im wunderschönenMonat Mai

Gerald Finley, baryton, Julius Drake, piano

Hypérion CDA67676

Richard Wagner (1813-1883)

Tristan et Isolde Acte I. Prélude

Orchestre symphonique de Londres, direction Antal Dorati

Widescreen collection WS 121.258

Hoagy Carmichael / Mitchell Parish

Star Dust (1927)

Doris Day, chant, The Page Cavanaugh Trio

Hindsight Records HCD-411

Billy Strayhorn (1915-1967)

Lush Life (1933-38)

John Coltrane, saxophone, Red Garland, piano, Paul Chambers, contrebasse, Louis Hayes, batterie (enregistré en 1958)

Prestige VDJ 1544

John Adams (né en 1947)

Common Tones in Simple Time (1979)

Orchestre Symphonique de San Francisco, direction Edo de Waart

Nonesuch 979144-2

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...