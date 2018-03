John Adams à San Francisco en 1987 (2/5)

Au cours de l’été 1971, j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans une coccinelle Volkswagen et j’ai traversé le continent…La Californie paraissait être l’endroit où je pourrais « trouver ma voie » en tant que compositeur.

John Adams

Jerry Garcia, Robert Hunter

Bertha (1971)

Grateful Dead

Warner Bros 1935-2

John Adams (né en 1947)

The Dharma at Big Sur (2003) Part I. A new Day

Tracy Silvermann, violon électrique, Orchestre symphonique de la BBC, direction John Adams

Nonesuch 7559-79857-2

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Symphonie de chambre n°1 op 9 (1906)

Ensemble Intercontemporain, direction Pierre Boulez

SONY 88843013332-55-56

Guillaume de Machaut (1300-1377)

Messe Notre-Dame (s.d.) Sanctus

Deller Consort, Collegium Aureum, direction Alfred Deller

Vanguard Classics MC 197

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°15 en la mineur op 132 (1823-25) V. Allegro appassionato

Ragazze Quartet

Channel Classics CCS39317

Igor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (1911) 2ème tableau. Chez Petrouchka

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 4795173

John Adams (né en 1947)

American standard (1973) II. Christian Zeal and Activity

Nouvel Ensemble du Conservatoire de San Francisco, direction John Adams

Obscure OBS 2

John Adams (né en 1947)

American standard (1973) III. Sentimentals

Nouvel Ensemble du Conservatoire de San Francisco, direction John Adams

Obscure OBS 2

John Cage (1912-1992)

HPSCHD (1969)

(Enreg non commercialisé)

Terry Riley (né en 1935)

In C (1964)

Terry Riley, leader et saxophone, et les membres du Center of the Creative and Performing Arts in the State University of New York at Buffalo (1er enregistrement, mars 1968)

Edsel Records EDCD 314

Steve Reich (né en 1936)

Drumming (1970-71)

Steve Reich et ses musiciens (enregistrement 1974)

DGG 427 428-2

John Adams (né en 1947)

China Gates (1977)

Jay Gottlieb, piano

Pianovox PIA 510-2

