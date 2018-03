John Adams à San Francisco en 1987 (1/5)

Au cours de l’été 1971, j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans une coccinelle Volkswagen et j’ai traversé le continent…La Californie paraissait être l’endroit où je pourrais « trouver ma voie » en tant que compositeur.

John Adams

John Adams (né en 1947)

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1. Landing of "The Spirit of 76"

Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1. "The people are the heroes now"

Choeur et Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1. "Soldiers of heaven"

Choeur et Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

Nixon in China (1987) Acte I. Sc 1. "Your flight was smooth I hope"

Sanford Sylvan, baryton (Chou En-Lai), James Maddalena, baryton (Nixon)

Orchestre de Saint Luke de New York, direction Edo de Waart

Nonesuch 979177-2/3

Shaker Loops pour septuor à cordes (1978)

La Pieta, direction et violon Angèle Dubeau

Analekta AN 2 8732

Phrygian Gates (1977)

David Jalbert, piano

Atma Classique ACD2 2556

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Petite Musique de Nuit K 525 (1787) I. Allegro

Academia Bizantina, direction Ottavio Dantone

Decca 478 9857

Anton Webern (1883-1945)

Konzert op 24 (1931-34)

Ensemble direction Robert Craft

RCA K4L 232

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Kontakte pour piano, percussion et bande magnétique (1958-60)

Gérard Frémy, piano et percussion, Florent Jodelet, percussion

Accord 202742

Luciano Berio (1925-2003)

Sinfonia (1968) Mouvement n°1

Swingle Singers, Orchestre Philharmonique de New York, direction Luciano Berio

SONY 8895336362

Pierre Boulez (1925-2016)

Pli selon pli (1962) V. Tombeau

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Pierre Boulez

Sony 88843013332-16

John Cage (1912-1992)

Concert pour piano et orchestres (1957-58)

Joseph Kubera, piano, Ostravska Banda, direction Petr Kotik

Mutable Music 17544-2

John Adams (né en 1947)

American standard (1973)

Nouvel Ensemble du Conservatoire de San Francisco, direction John Adams

Obscure OBS 2

