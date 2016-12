Johann Strauss à Vienne en 1874 (5/5) Les années 73 et 74

Programmation musicale

♫ Johann Strauss (1825-1899)

La Chauve-Souris (1874) Acte I. "Trinke Liebchen trinke schnell"

Heinz Hoppe, ténor, Ingeborg Hallstein, soprano, Grand Orchestre, direction Franz Marszalek

Acanta 40.22912 (33T)

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Wiener Blut, Sang viennois Op.354 (1873)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Seiji Ozawa

Philips 468999-2

♫ Johannes Brahms (1833-1897)

Variations sur un thème de Haydn (1873) Variations n°5 et 6

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan

DGG 427253-2

♫ George Frideric Handel (1685-1759)

Te Deum de Dettingen (1743) finale "O Lord in thee have I trusted"

Choeur de l'Abbaye de Westminster, The English Concert, direction Simon Preston

Archiv 410 647-2

♫ Anton Bruckner (1824-1896)

Messe n°3 en fa mineur (1867-68) II. Gloria

RIAS Kammerchor, Orchestre du Théâtre des Champs-Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901976

♫ Franz Liszt (1811-1886)

St François de Paule marchant sur les eaux (1863)

Gyorgy Cziffra, piano

Philips 434547-2

♫ Franz Liszt (1811-1886)

Fantaisie hongroise

Louis Lortie, piano, Orchestre de la Résidence de La Haye, direction Georges Pehlivanian

Chandos CHAN 9864

♫ Johann Strauss (1825-1899)

La Chauve-Souris (1874) Acte II. Air de Rosalinde "Klänge der Heimat"

Edita Gruberova, Rosalinde, Orchestre Symphonique de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Warner 825646222391

♫ Johann Strauss (1825-1899)

La Chauve-Souris (1874) Acte III. FInale "O Fledermaus, O Fledermaus"

Edita Gruberova, Rosalinde, Orchestre Symphonique de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Warner 825646222391

Bibliographie

• Le goût de Vienne, textes choisis et présentés par Gérard-Georges Lemaire, Mercure de France, 2003

• Heinrich Eduard Jacob, Les Strauss et l'Histoire de la valse, Corrêa Buchet-Chastel, Paris, 1955

• André Gauthier, Johann Strauss père et fils, Editions Papillon, Genève, 2001

• Henri-Louis de la Grange, Vienne, une histoire musicale, Fayard 1991

Liens