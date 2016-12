Johann Strauss à Vienne en 1874 (4/5) Les institutions musicales viennoises dans les années 1870

Programmation musicale

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Künstlerleben Op.316 Vie d'artiste (1867)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Seiji Ozawa

Philips 468999-2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Wo klingen die Lieder (1861) pour choeur d'hommes et 2 cors d'après la Polka mazurka champêtre op 239

Wiener Männergesang-Verein, Cors du Niederösterreische Tonkünstlerorchester, direction Norbert Balitsch

Preiser SPR 3180 (33T)

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Freuet euch des Lebens op 340 (1870)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Georges Prêtre

Decca 478 0034

♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°3 "Eroica" (1803-04)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv 439900-2

♫ Robert Schumann (1810-1856)

Fantasiestücke op 12 (1837) V. In der Nacht

Martha Argerich, piano

EMI 5571012

♫ Johannes Brahms (1833-1897)

Quatuor avec piano n°1 en sol mineur op 25 (1861) IV. Rondo alla Zingarese

Martha Argerich, piano, Gidon Kremer, violon, Yuri Bashmet, alto, Mischa Maisky, violoncelle

DGG 4778847

♫ Joseph Hellmesberger (1828-1893)

Ballszene Scène de bal

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Mariss Jansons

Sony Classical 88875174772

♫ Richard Wagner (1813-1883)

_Tannhaüse_r Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Georg Solti

Universal Music 480 846 1

♫Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aïda Acte II. Sc 2 Marche triomphale et Ballabille

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, direction Antonio Pappano

Warner 0825646106639

♫ Jacques Offenbach (1819-1881)

Vert-vert opéra-comique (1869) Acte I "Oui l'oiseau reviendra dans sa cage"

Toby Spence, ténor, Philharmonia Orchestra, direction David Parry

Opera Rara ORC41

Bibliographie

• Le goût de Vienne, textes choisis et présentés par Gérard-Georges Lemaire, Mercure de France, 2003

• Heinrich Eduard Jacob, Les Strauss et l'Histoire de la valse, Corrêa Buchet-Chastel, Paris, 1955

• André Gauthier, Johann Strauss père et fils, Editions Papillon, Genève, 2001

• Henri-Louis de la Grange, Vienne, une histoire musicale, Fayard 1991

Liens