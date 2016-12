Johann Strauss à Vienne en 1874 (3/5) Les origines de la valse, la dynastie Strauss

Programmation musicale

♫ Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie n°96 "Miracle" en Ré majeur (1791) III. Menuetto. Trio

Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Naïve V 5176

♫ Franz Schubert (1797-1828)

34 Valses sentimentales op 50 D 779 (v. 1823) n°5 et 6

Guillaume Coppola, piano

Eloquentia EL 1445

♫ Franz Liszt (1811-1886)

Variations sur une valse de Diabelli S 147 (1822)

Leslie Howard, piano

Hypérion CDS44501

♫ Carl Maria von Weber (1786-1826)

L'invitation à la valse (1819) orchestration Hector Berlioz

Philharmonia Orchestra , direction Herbert von Karajan

EMI 7694372

♫ Joseph Lanner (1801-1843)

Steyrische Tänze, op.165 (1841)

Ensemble Wien, Paul Guggenberger, Tibor Kovac, violons Peter Götzel, alto, Josef Pitzek, contrebasse

Sony SK 57974

♫ Joseph Lanner (1801-1843)

Abendsterner walzer op 180(1841)

Willy Boskovsky Ensemble, direction et violon Willy Boskovsky

Vanguard Classics 08.8016

♫ Johann Strauss père (1801-1849)

Valse à la Paganini, op.11 (1828)

Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Sony 88697914112

♫ Johann Strauss père (1801-1849)

Der Carneval in Paris, galop op 100 (1838)

Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Sony 88697914112

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Sinngedichte op 1 Epigramme (1844)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Lorin Maazel

RCA 74321 63898 2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Perpetuum mobile, Musikalischer Scherz, op.257 (1861)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Willy Boskovsky

Decca 411 932-2

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Le Beau Danube bleu op 314 (1861)

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Carlos Kleiber

Sony SK 48376

♫ Johann Strauss (1825-1899)

Légendes de la forêt viennoise op 325 (1868)

Orchestre Symphonique de Vienne, direction Robert Stolz

RCA 82876-67890-2

Bibliographie

• Le goût de Vienne, textes choisis et présentés par Gérard-Georges Lemaire, Mercure de France, 2003

• Heinrich Eduard Jacob, Les Strauss et l'Histoire de la valse, Corrêa Buchet-Chastel, Paris, 1955

• André Gauthier, Johann Strauss père et fils, Editions Papillon, Genève, 2001

• Henri-Louis de la Grange, Vienne, une histoire musicale, Fayard 1991

